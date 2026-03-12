Detenido el enfermero de un instituto de Leganés, Madrid, acusado de agresión sexual y corrupción de menores

La Policía Nacional ha detenido en el municipio madrileño de Leganés a un hombre que trabajaba como enfermero en un centro de Educación Secundaria acusado de los delitos de agresión sexual y corrupción de menores.

La investigación comenzó después de que la familia de un menor del centro denunciara al enfermero por mantener conversaciones de carácter sexual con los adolescentes. Las pesquisas determinaron que hubo tocamientos y agresiones sexuales.

Otras cinco familias de alumnos presentaron similares denuncias contra el enfermero, de 28 años, que finalmente fue detenido. Europa Press afirma que el arresto se produjo el pasado 27 de enero.

Por el momento se han contabilizado un total de seis denuncias contra este sanitario, si bien fuentes policiales consultadas no descartan que puedan producirse nuevas denuncias a lo largo de los próximos días.