Aumenta la violencia en los crímenes machistas: "Hay más asesinatos y enseñamiento por el repunte del machismo"

El primer trimestre de 2026 ha comenzado con una media de una mujer asesinada cada cinco días. Los crímenes del pasado fin de semana, de Silvia en Zaragoza y de una niña de tres años en Torrevieja, así como hace 15 días, el asesinato de tres mujeres en Miranda de Ebro, llaman la atención por la violencia y la crueldad del modus operandi que han usado los presuntos agresores.

En total y hasta hoy, 14 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Es más del doble de víctimas que en el primer trimestre del año pasado. Además, tres padres han acabado con la vida de tres hijos e hijas con el fin de hacer daño a sus madres, lo que se conoce como violencia vicaria.

Son datos fríos, pero los relatos de cada crimen hace intuir que el violento final venía precedido de malos tratos. Son varios los supuestos agresores que tenían antecedentes por violencia de género, órdenes de alejamiento, incluso alguna condena judicial. Tan sólo cuatro se encontraban en el sistema VioGén de seguimiento de situaciones de violencia de género.

"Hay un repunte del machismo" La doctora en Estudios Interdisciplinares de Género Rosa Márquez explica a RTVE Noticias que no hay un factor determinante que explique 14 asesinatos en menos de tres meses. "Es difícil establecer patrones. Por desgracia, la violencia machista es muy difícil de erradicar porque es estructural y se alimenta de muchos factores, es un problema social profundo", afirma. “El objetivo es siempre disciplinar o vengarse de la mujer cuando ya no obedece“ En su opinión, la crueldad y el ensañamiento "son habituales en este tipo de violencia en la que el agresor quiere castigar y tener el control sobre la víctima". "Los métodos del asesinato pueden variar, pero el objetivo es siempre el mismo: disciplinar o vengarse de la mujer cuando ya no obedece o quiere abandonar la relación", remata. Coincide con ella la psicoterapeuta feminista y experta en violencia de género Yolanda Bernárdez Morales, que asocia estos asesinatos a un "repunte del machismo". "Todas y todos tenemos machismo. Trabajo con familiares de mujeres asesinadas y, aunque maten a tu madre, a tu hermana o a tu hija, puedes tener una rabia contra el asesino, pero no llegar a entender que es el machismo el que ha convertido a ese hombre en asesino", subraya. “Es el machismo el que ha convertido a ese hombre en asesino“ La psicóloga insta a que sociedad e instituciones consideren la violencia de género como "una pandemia prioritaria" y a que dejemos de "banalizar los efectos de la violencia en la salud de las personas".

"Muchísimas mujeres no denuncian porque no las creen" Respecto al dato que suele difundirse de que pocas mujeres se encontraban en el sistema VioGén, Bernárdez opina que las mujeres no entran en este sistema porque "declaran y no las creen". "Hay una falta de formación y, además, los operadores jurídicos se han criado en una estructura machista. Tenemos a muchísimas mujeres en consulta que no denuncian", subraya. La psicóloga manifiesta que una herramienta que tienen las mujeres es fiarse de las sensaciones que promueve el contacto con parejas. "Si ves cómo trata tu pareja, por ejemplo, a un camarero, o ves conductas de superioridad, te ayuda a entender cosas. También que te haga comentarios sobre tu ropa, o que no le gusta que te maquilles", alerta. Por su parte, la también codirectora del documental ¿Qué coño está pasando? Rosa Márquez afirma que un hombre maltratador puede ser de "cualquier clase social, condición o ideología". Sin embargo, considera que hay ciertos rasgos que pueden ayudar a identificarlos, como estallidos repentinos de ira, baja tolerancia a la frustración, que sea una persona celosa y controladora o que tenga antecedentes de violencia con otras parejas.