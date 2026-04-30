Los menores víctimas de violencia de género han aumentado un 10% en el último año
- Más de 33.000 mujeres fueron agredidas por hombres, por parejas o exparejas, en el año 2025
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la Estadística de violencia doméstica y violencia de género relativa al año 2025, que ofrece datos sobre víctimas, denunciados y condenados. Según el estudio, solo en el último año, se ha incrementado un 10% el número de menores con medidas cautelares u órdenes de protección (hijos, en guarda o custodia o que conviven). Un total de 1.935 han necesitado estas medidas.
En cuanto a las víctimas de violencia de género, 33.373 mujeres fueron agredidas por hombres, por sus parejas o exparejas en 2025, una cifra que representa un 3,8% menos que el año anterior. Sin embargo, la estadística ha revelado que la tasa de mujeres víctimas es de 1,5 por cada 1.000 mayores de 14 años y solo se situaron por debajo de la media nacional Navarra, Galicia, Madrid, el País Vasco y Cataluña. Casi la mitad de las 33.373 de esas mujeres (el 47,5 %) tenían entre 30 y 44 años.
Según el INE, 33.200 hombres en España fueron denunciados por violencia de género en el año 2025, y el número de medidas cautelares dictadas fue de 98.551, el 73,3 % fueron de carácter penal y el 26,7 % de carácter civil, un 4,4% menos que el año anterior.
Sin embargo, esta cifra contrasta con la de las sentencias firmes, ya que el año pasado aumentaron las condenas por esta causa. En cuanto a los maltratadores, 40.926 recibieron una sentencia firme por agredir a sus parejas o exparejas, un 4,8% más que en 2024.
El INE analiza también los casos de violencia doméstica. El año pasado hubo un 8% más, 9.500 víctimas, donde vemos que 6 de cada 10 son mujeres en este ámbito y 7 de cada 10 personas condenadas por violencia doméstica son hombres. En total, se dictaron sentencias firmes en 10.757 asuntos inscritos en 2025 por violencia doméstica (un 16,6 % más), de los que 6.952 eran hombres y 3.805 mujeres.
Madres y padres, principales víctimas de violencia doméstica
De las 9.513 víctimas de violencia doméstica con órdenes de protección, 5.789 eran mujeres (el 60,9 %) y 3.724 hombres (39,1 %). Además, en el 36,4 % de los casos fueron el padre o la madre de las personas denunciadas, en el 24,3 % los hijos y en el 9,5 % los hermanos.
El número de víctimas fue mayor que el de personas denunciadas, con una relación de 1,3 víctimas por cada persona denunciada. Igualmente, 376 personas figuraron como denunciadas y víctimas a la vez.
En ese ámbito, se dictaron 18.620 medidas cautelares, un 3,8 % más; el 72,5 % de estas órdenes de protección recayeron sobre hombres y el 27,5 % sobre mujeres. Nueve de cada diez fueron medidas cautelares penales. Respecto a la duración de los asuntos, en violencia de género se dictó sentencia firme en menos de un año a tres de cada cuatro personas; en violencia doméstica, en menos de un año al 62,7 %.