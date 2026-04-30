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Los menores víctimas de violencia de género han aumentado un 10% en el último año

  • Más de 33.000 mujeres fueron agredidas por hombres, por parejas o exparejas, en el año 2025
  • El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Para todos los públicos Los menores victima de violencia de género crecen un 40% en cuatro años - Telediario 2 | Ver
La cifra de menores víctimas de violencia de género aumenta un 40% desde 2022
RTVE.es/ Agencias

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la Estadística de violencia doméstica y violencia de género relativa al año 2025, que ofrece datos sobre víctimas, denunciados y condenados. Según el estudio, solo en el último año, se ha incrementado un 10% el número de menores con medidas cautelares u órdenes de protección (hijos, en guarda o custodia o que conviven). Un total de 1.935 han necesitado estas medidas.

En cuanto a las víctimas de violencia de género, 33.373 mujeres fueron agredidas por hombres, por sus parejas o exparejas en 2025, una cifra que representa un 3,8% menos que el año anterior. Sin embargo, la estadística ha revelado que la tasa de mujeres víctimas es de 1,5 por cada 1.000 mayores de 14 años y solo se situaron por debajo de la media nacional Navarra, Galicia, Madrid, el País Vasco y Cataluña. Casi la mitad de las 33.373 de esas mujeres (el 47,5 %) tenían entre 30 y 44 años.

Según el INE, 33.200 hombres en España fueron denunciados por violencia de género en el año 2025, y el número de medidas cautelares dictadas fue de 98.551, el 73,3 % fueron de carácter penal y el 26,7 % de carácter civil, un 4,4% menos que el año anterior.

Sin embargo, esta cifra contrasta con la de las sentencias firmes, ya que el año pasado aumentaron las condenas por esta causa. En cuanto a los maltratadores, 40.926 recibieron una sentencia firme por agredir a sus parejas o exparejas, un 4,8% más que en 2024.

El INE analiza también los casos de violencia doméstica. El año pasado hubo un 8% más, 9.500 víctimas, donde vemos que 6 de cada 10 son mujeres en este ámbito y 7 de cada 10 personas condenadas por violencia doméstica son hombres. En total, se dictaron sentencias firmes en 10.757 asuntos inscritos en 2025 por violencia doméstica (un 16,6 % más), de los que 6.952 eran hombres y 3.805 mujeres.

Asesinada una mujer en Córdoba en un caso de violencia machista el mismo día que debía testificar contra su expareja
Asesinada una mujer en Córdoba en un caso de violencia machista el mismo día que debía testificar contra su expareja

Madres y padres, principales víctimas de violencia doméstica

De las 9.513 víctimas de violencia doméstica con órdenes de protección, 5.789 eran mujeres (el 60,9 %) y 3.724 hombres (39,1 %). Además, en el 36,4 % de los casos fueron el padre o la madre de las personas denunciadas, en el 24,3 % los hijos y en el 9,5 % los hermanos.

El número de víctimas fue mayor que el de personas denunciadas, con una relación de 1,3 víctimas por cada persona denunciada. Igualmente, 376 personas figuraron como denunciadas y víctimas a la vez.

En ese ámbito, se dictaron 18.620 medidas cautelares, un 3,8 % más; el 72,5 % de estas órdenes de protección recayeron sobre hombres y el 27,5 % sobre mujeres. Nueve de cada diez fueron medidas cautelares penales. Respecto a la duración de los asuntos, en violencia de género se dictó sentencia firme en menos de un año a tres de cada cuatro personas; en violencia doméstica, en menos de un año al 62,7 %.

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