Asesinada una mujer de 64 años en Córdoba en un posible caso de violencia machista

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 65 años por matar a una mujer, de 64, con un arma blanca en Córdoba, después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato. El suceso ha tenido lugar sobre las 09:00 horas en una vivienda ubicada en el barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa.

La mujer y su presunto asesino, que era su expareja, estaban registrados en el sistema VioGén y el caso se investiga como posible violencia machista, según ha confirmado la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Tras cometer el asesinato, el hombre ya detenido se había atrincherado en la vivienda y había inundado de gas el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, lo que ha provocado una gran tensión en el barrio.

Finalmente, han sido los bomberos los que han logrado entrar en la vivienda y, una vez dentro, han comprobado que la mujer se encontraba fallecida por heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre como presunto autor del asesinato.

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.