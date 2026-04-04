Libertad provisional para el detenido como presunto autor del asesinato de su pareja en Basauri

El Juzgado de Guardia de Bilbao ha decretado la libertad provisional del hombre detenido este viernes por su presunta implicación en la muerte de su pareja en Basauri (Bizkaia)

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el juez ha acordado retirar el pasaporte al investigado, que deberá comparecer todos los días ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao que va a instruir este caso.

Se trata de un hombre de 45 años detenido la víspera por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, ocurrida el pasado miércoles en la localidad vizcaína de Basauri.

La víctima, una mujer de 44 años, falleció el pasado miércoles en su vivienda en Basauri. En un primer momento, su muerte se atribuyó a una "supuesta indisposición", después de que los sanitarios desplazados al lugar trataran de reanimarla sin éxito. No obstante, el posterior análisis forense para esclarecer las causas del fallecimiento reveló que podría tratarse de una muerte violenta.

La Ertzaintza inició entonces una investigación y, como resultado de la misma, se produjo el arresto del hombre, acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.