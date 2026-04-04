Libertad provisional para el detenido como presunto autor del asesinato de su pareja en Basauri
- El hombre ha sido puesto en libertad provisional con la obligación de comparecer todos los días en el juzgado
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
El Juzgado de Guardia de Bilbao ha decretado la libertad provisional del hombre detenido este viernes por su presunta implicación en la muerte de su pareja en Basauri (Bizkaia)
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el juez ha acordado retirar el pasaporte al investigado, que deberá comparecer todos los días ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao que va a instruir este caso.
Se trata de un hombre de 45 años detenido la víspera por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, ocurrida el pasado miércoles en la localidad vizcaína de Basauri.
La víctima, una mujer de 44 años, falleció el pasado miércoles en su vivienda en Basauri. En un primer momento, su muerte se atribuyó a una "supuesta indisposición", después de que los sanitarios desplazados al lugar trataran de reanimarla sin éxito. No obstante, el posterior análisis forense para esclarecer las causas del fallecimiento reveló que podría tratarse de una muerte violenta.
La Ertzaintza inició entonces una investigación y, como resultado de la misma, se produjo el arresto del hombre, acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.
Concentración silenciosa en Basauri
De confirmarse, sería la primera víctima de violencia machista en el País Vasco en 2026, y ascendería a 39 la cifra de mujeres asesinadas en Bizkaia desde el año 2004.
Familiares de la víctima, entre los que se encontraban su padre y su hija, han participado este sábado en Basauri en una concentración silenciosa, en la que un centenar de vecinos, junto a asociaciones de mujeres y representantes institucionales, han mostrado su repulsa por el presunto homicidio.
Durante la concentración, el padre de la víctima ha señalado a los medios de comunicación que el detenido tenía una orden de alejamiento de su hija por malos tratos.
Si necesitas ayuda: 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, en 16 idiomas.
También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En Euskadi existe un servicio de atención telefónica 24 horas para mujeres víctimas de la violencia machista: 900840111.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.