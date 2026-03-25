Oihane, nombre ficticio, ha decidido hablar. Oculta su rostro y datos que puedan identificar quién es por miedo al entorno de su ex pareja. Reconocida como víctima de violencia género, ha recibido apoyo de ESNATU (Programa de Atención Psicológica de víctimas de violencia machista contra las mujeres). Su ex pareja, ahora ya fuera de Herri Norte, grupo de seguidores ultras de izquierdas del Athletic Club de Bilbao, perteneció a este colectivo durante años. Relata insultos, amenazas, empujones, agresiones sexuales, vejaciones y maltrato psicológico durante muchos años de relación por parte de este hincha de Herri Norte. Ha decidido contarle a RTVE su caso para que se comprenda que "la violencia machista es estructural y puede estar en todos los ámbitos de la sociedad".

"Cuando leí en redes las denuncias contra miembros de Herri Norte reconocí a muchas víctimas y a muchos agresores. Ellos lo sabían y esto estaba normalizado. La impunidad en estos grupo de hombres heteros que se tapan entre ellos es habitual"

Decenas de denuncias de mujeres Oihane se refiere a los testimonios de mujeres, que de manera anónima y a través de la cuenta de Instagram ‘Denuncias_euskalherria’ relataron casos de maltrato psicológico y agresiones sexuales por parte de miembros de Herri Norte, grupo de ultraizquierda hinchas del Athletic Club de Bilbao. Ese perfil, ahora ya borrado, fue creado tras la labor periodística de Cristina Fallarás en el ‘Caso Errejón’. A finales del 2025 decenas de mensajes anónimos señalaron a miembros y ex miembros de este grupo de hinchas. Ella cuenta una historia de años de abusos. Le obligaba a tener relaciones, le castigaba psicológicamente si no quería sexo, llegó incluso a violarla estando bajo los efectos del alcohol. Años de una violencia a la que le costó poner nombre. "Amenazas, empujones, insultos... agresiones sexuales. Amenazaba con suicidarse para que no le dejara. Que iba a quemar la casa. Aceleraba el coche para que no le dejara y yo pasaba auténtico terror. Una vez llegó a encaramarse a la ventana y hasta hizo el amago de saltar. Lo hacía para que me quedara ahí, para que no le dejara. Que me quería mucho, que le perdonara. Ahora ya no pertenece al grupo pero estuvo muchos años en Herri Norte y allí todos se conocen. No creo que a nadie le sorprendiera esto porque siempre fue violento", relata. Cuando leyó los testimonios en redes le removió. Cuenta que reconoció a varias personas en esos relatos. "Y no solo a una, a más de una. Personas que conozco han sufrido y se de qué personas están hablando. Estamos hablando de Herri Norte pero podríamos estar hablando de cualquier ámbito. De izquierdas o de derechas... El machismo es algo que tienen tan interiorizado, tan metido." ““ Ante esto, fuentes del departamento de Seguridad de Euskadi animaron a las mujeres que habían sido víctimas de estas agresiones a denunciar los hechos ante la Policía para que pudieran ser investigados. Oihane explica que ella está reconocida como víctima de violencia género pero que, de momento, no ha denunciado porque dar ese paso no es fácil. "Puede suponer que seas juzgada y revictimizada. Supone revivir todos esos momentos que poco a poco estás superando". Además, expone que hay violencias que son difíciles de demostrar porque no dejan marcas físicas. Ella está saliendo adelante gracias a terapia, medicación y una red de apoyo. La violencia de género le ha dejado secuelas contra las que aún pelea: insomnio, ansiedad y una larga baja médica. El Instituto Vasco de la Mujer Emakunde mostró en su día «su solidaridad con las mujeres que han denunciado haber sido víctimas de agresiones» asegurando que «la violencia machista es un problema estructural que está presente no solo en el mundo del fútbol, sino en todos los ámbitos de la sociedad, a pesar de que no siempre sea visible».