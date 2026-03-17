Igualdad plantea que no se puedan aplicar penas de trabajos comunitarios a agresores machistas reincidentes
- La ministra Ana Redondo preside una reunión de urgencia del comité de crisis de la violencia machista
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
El Ministerio de Igualdad planteará en el comité de crisis de violencia machista que no se puedan aplicar penas alternativas, como acciones en favor de la comunidad, a los agresores y asesinos reincidentes, a los que se debería hacer un seguimiento "muy particular" cuando son puestos en libertad.
En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión convocada de urgencia tras los cinco feminicidios en febrero y el triple homicidio machista de Miranda de Ebro, la ministra Ana Redondo expondrá al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía y al Observatorio General de la Violencia de Género que los reincidentes en casos de violencia machista no puedan beneficiarse de este tipo de medidas.
Esta es la segunda vez en 2026 que se convoca este mecanismo institucional que analiza repuntes de asesinatos por violencia de género -cuando se concentran cinco o más crímenes en un mismo mes- o casos de especial relevancia, y que reúne a representantes de los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, junto con la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas afectadas.
La ministra ha apelado al Consejo General del Poder Judicial para que los jueces se formen en perspectiva de género y apliquen "con el máximo rigor la ley", sobre todo a los asesinos, maltratadores y violentos reincidentes, a los que, ha remarcado, habría que hacer un seguimiento "muy particular" cuando salen de prisión. "Creo que, en este contexto, lo que tenemos es que evaluar el Código Penal, evaluar las medidas y llevarlas a máximos", ha opinado.
Pide que los municipios se incorporen al sistema VioGén
En esta línea, ha puesto el foco en la importancia de que los municipios se incorporen al sistema VioGén, dado que una de las funciones de las policías locales es realizar la monitorización de los agresores reincidentes, una vez son puestos en libertad. Por ello, ha demandado a la Federación Española de Municipios y Provincias que todos aquellos municipios de más de 5.000 habitantes se adhieran al sistema, al que ya están incorporados un 80%.
"Tengamos en cuenta dónde están, qué están haciendo y hagamos ese seguimiento y monitorización que también impida que se les facilite la agresión", ha señalado Redondo.
Y ha remarcado que el sistema "funciona" y "salva vidas", ya que en el sistema VioGén hay más de 100.000 asesinos "en potencia" que están siendo monitorizados.
Preocupación por los pactos entre PP y Vox
También ha opinado que las instituciones tienen que estar mejor coordinadas, y ha citado, en concreto, a las comunidades autónomas, que son las que desarrollan "en buena parte" los planes de igualdad y contra la violencia de género. "Necesitamos que las comunidades autónomas se impliquen todavía más", ha afirmado la ministra, al tiempo que ha mostrado su preocupación por los pactos del PP en algunos territorios con Vox, que es "una fuerza negacionista" de la violencia de género.
Y ha hecho hincapié en que la sociedad entera debe reaccionar con contundencia contra "el terrorismo machista", como hizo en el pasado contra ETA, en un momento en el que están creciendo los discursos de odio contra las mujeres.
En la reunión de este martes, se tratará de "desentrañar" cuáles han sido los motivos y situaciones que han concurrido en los cinco asesinatos de febrero, a los que este lunes se han sumado otros dos casos más de violencia machista: el de una mujer de 64 años en Pedreña (Marina de Cudeyo) y el de otra mujer de 53 años en Colungo (Huesca) el pasado 17 de enero, cuyo cadáver fue hallado en un barranco.
Si necesitas ayuda: 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, en 16 idiomas.
También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.