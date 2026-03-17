Igualdad plantea que no se puedan aplicar penas de trabajos comunitarios a agresores machistas reincidentes

El Ministerio de Igualdad planteará en el comité de crisis de violencia machista que no se puedan aplicar penas alternativas, como acciones en favor de la comunidad, a los agresores y asesinos reincidentes, a los que se debería hacer un seguimiento "muy particular" cuando son puestos en libertad.

En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión convocada de urgencia tras los cinco feminicidios en febrero y el triple homicidio machista de Miranda de Ebro, la ministra Ana Redondo expondrá al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía y al Observatorio General de la Violencia de Género que los reincidentes en casos de violencia machista no puedan beneficiarse de este tipo de medidas.

Esta es la segunda vez en 2026 que se convoca este mecanismo institucional que analiza repuntes de asesinatos por violencia de género -cuando se concentran cinco o más crímenes en un mismo mes- o casos de especial relevancia, y que reúne a representantes de los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, junto con la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas afectadas.

La ministra ha apelado al Consejo General del Poder Judicial para que los jueces se formen en perspectiva de género y apliquen "con el máximo rigor la ley", sobre todo a los asesinos, maltratadores y violentos reincidentes, a los que, ha remarcado, habría que hacer un seguimiento "muy particular" cuando salen de prisión. "Creo que, en este contexto, lo que tenemos es que evaluar el Código Penal, evaluar las medidas y llevarlas a máximos", ha opinado.

Pide que los municipios se incorporen al sistema VioGén En esta línea, ha puesto el foco en la importancia de que los municipios se incorporen al sistema VioGén, dado que una de las funciones de las policías locales es realizar la monitorización de los agresores reincidentes, una vez son puestos en libertad. Por ello, ha demandado a la Federación Española de Municipios y Provincias que todos aquellos municipios de más de 5.000 habitantes se adhieran al sistema, al que ya están incorporados un 80%. "Tengamos en cuenta dónde están, qué están haciendo y hagamos ese seguimiento y monitorización que también impida que se les facilite la agresión", ha señalado Redondo. Y ha remarcado que el sistema "funciona" y "salva vidas", ya que en el sistema VioGén hay más de 100.000 asesinos "en potencia" que están siendo monitorizados.