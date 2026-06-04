Prisión provisional para el asesino confeso de su pareja en Callosa de Segura, Alicante

La Plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Orihuela (Alicante) ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado martes por presuntamente matar a Patricia, su pareja sentimental, una mujer de 48 años, en el municipio alicantino de Callosa de Segura.

El hombre queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio/asesinato y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, sin perjuicio de ulterior calificación, conforme ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El criminal machista confeso, de 48 años, y a la que presuntamente estranguló este martes en el domicilio en común de Callosa de Segura, ha pasado esta mañana a disposición judicial en los juzgados de Orihuela.

El asesinato fue cometido el pasado martes en el domicilio en común situado en una primera altura del número 1 de la calle León Marco Praes tras una discusión en la vivienda de Callosa de Segura donde al parecer convivían ambos.

Tras este crimen machista, el número de mujeres asesinadas en España este año por violencia de género ha ascendido a 23, cuatro de ellas en la Comunitat Valenciana, y a 1.364 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.