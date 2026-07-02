Mundial 2026, en directo hoy, 2 de julio: España busca sitio en el 'top 16' ante una Austria sin complejos
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido España - Austria de dieciseisavos de final
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este jueves 2 de julio, nuevamente fecha marcada en Rojo en el calendario. Turno para la selección española, que se juega un puesto en cuartos con Austria, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 21:00 horas.
Atrás quedan -o deberían- las dudas y las excusas. Toca salir al campo y demostrar la pasta de la que está hecho este equipo, que por algo es campeón de Europa. España es favorita por ranking, calidad de su plantilla y por experiencia en las fases finales de la Copa del Mundo. Antes del partido, igualmente prestaremos atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
12:00 Súper resumen Estados Unidos - Bosnia y Hersegovina
Comienza el súper resumen de Estados Unidos - Bosnia. Puedes verlo aquí (VER EN RTVE PLAY)
11:48 Ya hay cinco octavos de final definidos
Solo quedan tres eliminatorias por saber ¿Estará España en la siguiente? ¿Cuál sería su rival si gana a Austria?
11:25 Pape Gueye renuncia a la selección de Senegal por "este equipo técnico"
El internacional senegalés del Villarreal Pape Gueye ha decidido dejar la selección "mientras siga este equipo técnico", según señaló este miércoles después de que Senegal quedara eliminada del Mundial 2026 en dieciseisavos tras perder contra Bélgica (3-2).
"Anuncio hoy que mientras siga este equipo técnico haré una pausa en la selección", escribió el jugador del Villarreal en sus redes sociales.
11:00 La previa: España se enfrenta a Austria y a sus dudas para seguir soñando en el Mundial
La selección española se enfrenta este jueves a Austria en Los Ángeles en los dieciseisavos de final del Mundial. Se terminó la fase de grupos y con ella los partidos en los que debes sumar, pero en los que no ves el abismo de cerca. A partir de ahora, cualquier tropiezo, cualquier mal día te arrebata el sueño de pelear por la segunda estrella. Por Adrián Herrero.
10:45 Pista Mundial: la Roja busca la primera victoria en una eliminatoria de Mundial… desde la final de Sudáfrica
España se enfrenta a Austria en dieciseisavos del Mundial con una sola idea en la cabeza, la de conseguir una victoria que corte la mala racha mundialista de la Roja. La última vez que la selección española ganó un partido de la fase eliminatoria de un Mundial fue la final de Sudáfrica en 2010 que bordó la primera estrella en la camiseta. El torneo de 2014 acabó en fiasco al no pasar siquiera de la fase de grupos. Los de 2018 y 2022 terminaron de manera dolorosa en sendas tandas de penaltis. Para desquitarse, esta vez España tiene enfrente a un equipo mediano, en una ronda previa a los octavos a la que los de De la Fuente llegan con varios jugadores tocados, especialmente en los extremos. Por Javier Galán.
10:30 La agenda del día
España se juega todo en su encuentro de dieciseisavos contra Austria. La eliminación temprana de Alemania y Países Bajos y el sufrimiento de Brasil para derrotar a Japón son solo ejemplos de que la competición no permite errores. España se enfrenta a Austria a partir de las 21:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Los Ángeles (EEUU) para sellar su pase a los octavos de final. El encuentro puede seguirse gratis y en directo en La 1 y RTVE Play.