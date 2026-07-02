Mundial 2026, en directo hoy, 2 de julio: España busca sitio en el 'top 16' ante una Austria sin complejos

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este jueves 2 de julio, nuevamente fecha marcada en Rojo en el calendario. Turno para la selección española, que se juega un puesto en cuartos con Austria, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 21:00 horas.

Atrás quedan -o deberían- las dudas y las excusas. Toca salir al campo y demostrar la pasta de la que está hecho este equipo, que por algo es campeón de Europa. España es favorita por ranking, calidad de su plantilla y por experiencia en las fases finales de la Copa del Mundo. Antes del partido, igualmente prestaremos atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.