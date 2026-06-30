Países Bajos - Marruecos, en directo hoy el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Países Bajos y Marruecos se enfrentan en el Estadio Monterrey a las 3:00 horas, en uno de los partidos de más alto nivel de estos dieciseisavos de final. Esta es la segunda vez que ambos equipos se ven las caras en la Copa Mundial de la FIFA. Ese partido se disputó en 1994 y acabó con la victoria neerlandesa por 2-1.

En directo, Países Bajos - Marruecos | Mundial 2026