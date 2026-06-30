Países Bajos - Marruecos, en directo hoy el partido de dieciseisavos del Mundial 2026
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Países Bajos y Marruecos se enfrentan en el Estadio Monterrey a las 3:00 horas, en uno de los partidos de más alto nivel de estos dieciseisavos de final. Esta es la segunda vez que ambos equipos se ven las caras en la Copa Mundial de la FIFA. Ese partido se disputó en 1994 y acabó con la victoria neerlandesa por 2-1.
En directo, Países Bajos - Marruecos | Mundial 2026
La previa
La 'Naranja Mecánica' aún está invicta en esta edición del torneo. Ha superado siete de sus últimos diez partidos de eliminatorias en la Copa Mundial de la FIFA desde 2010, aunque tres de sus últimos cinco se decidieron en la tanda de penaltis. Otro dato a tener en cuenta es que Países Bajos permanece invicta ante selecciones africanas. Además, los hombres de Ronald Koeman llegan en un gran estado de forma. Nadie ha tenido tanta pegada ofensiva como Países Bajos en la primera fase del Mundial 2026, con diez goles. También es su mayor cifra de tantos en esta etapa del torneo. Con estos números, la selección neerlandesa buscará consolidarse como clara candidata para ganar el Mundial 2026
Por su parte, Marruecos, tras vencer a Escocia en la fase de grupos, busca ganar partidos consecutivos del campeonato mundial contra selecciones europeas por primera vez. Es la tercera nación africana en alcanzar las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA en torneos consecutivos, después de Nigeria (1994 y 1998) y Ghana (2006 y 2010). Los 'Leones del Atlas' terminaron cuartos en el Mundial de 2022 tras convertirse en la primera nación africana en llegar a las semifinales. Y ya que hablamos de la anterior edición, los chicos de Mohamed Ouahbi ya han marcado tantos goles en los tres partidos de la fase de grupos que logró en Catar, (seis tantos). Promedian 16 remates por partido en 2026, frente a los solo nueve remates por partido de 2022. De esta manera, Marruecos intentará no solo igualar, sino superar la gesta de Catar 2022 y llegar por primera vez en su historia a la final, pero primero tendrá que superar a Países bajos.