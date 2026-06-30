Lo más viral del Mundial 2026 en redes: del emocionante discurso del seleccionador de Paraguay al consuelo brasileño a Japón

Menuda jornada de infarto que vivió el Mundial 2026. De momento, no se le puede pedir más tensión a esta ronda de dieciseisavos. Dos partidos se han resuelto con un gol en el tiempo de descuento y otros dos en la tanda de penaltis. Quien no quiera emociones fuertes, que se baje de este barco.

Empezamos con este repaso a los momentos más virales con el partidazo que ofreció en directo y gratis RTVE, el que enfrentó a Brasil con Japón en Houston y que se resolvió con victoria para la 'canarinha' con un gol en el descuento de Martinelli. Aquí les dejamos el resumen con las mejores jugadas y los goles del partido:

Copa Mundial de la FIFA 2026 Brasil - Japón: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026 Disfruta del resumen, los goles y las mejores jugadas del Brasil - Japón de dieciseisavos de final en el Mundial 2026. Ver ahora

Sobre la bocina se salvaron los de Ancelotti de ir a la prórroga. Tuvo que remontar la pentacampeona el gol inicial de Sano. Primero empató Casemiro y después llevó la locura el delantero del Arsenal. Así lo vivieron los propios jugadores a pie de campo:

Se quedó sin marcar la estrella brasileña Vinicius Jr, pero dejó una jugada antológica que a punto estuvo de convertirse en el golazo del Mundial. Vaya sprint maradoniano.

Al final del partido, el desconsuelo brotaba tanto en los jugadores como en la afición nipona. En el campo, uno de los momentos más comentados tuvo como protagonista al delantero Matheus Cunha. Primero, hizo un feo gesto hacia un jugador de Japón al enseñarle la mano indicando que Brasil tenía cinco Mundiales y pidiendo que se tranquilizara. Sin embargo, tras el partido fue a consolar a Tanaka. Dos caras de una misma moneda.

En las gradas del estadio, esta imagen es la mejor muestra de hermandad entre dos aficiones. El consuelo de los aficionados brasileños a este japonés no tiene precio.

Y como es habitual allá por donde van. Los aficionados japoneses siempre dan lecciones de respeto y educación. No iba a ser menos pese a la derrota.

Sin duda, la gran sorpresa de la noche la protagonizó Paraguay. La selección 'guaraní' eliminó a la todopoderosa Alemania en una tanda de penaltis vertiginosa. El primer bombazo del Mundial acababa de caer en Boston y en Asunción estalló la locura absoluta.

Así fue la tanda de penaltis en la que Paraguay se impuso por 4 a 3. Alemania nunca había perdido una en un Mundial. Pero siempre hay una primera vez para todo.

La emoción paraguaya se puede personificar en el locutor de radio Bruno Pont. Así narró el gol de la victoria paraguaya, dejándose la voz y el alma en la locución. Increíble.

Tras el encuentro, en la zona mixta el paraguayo Julio Enciso, autor del primer gol de su selección en el partido, se acordaba entre lágrimas de su abuelo, al que le dedicaba la histórica clasificación.

Y en la sala de prensa, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, daba una tremenda lección sobre los orígenes humildes de sus jugadores. Recordó lo que les había dicho a sus pupilos antes de saltar al césped, un discurso motivador sobre la identidad del fútbol paraguayo. "Yo les decía, los que tenemos enfente, con todo respeto lo digo, están formados en academias de primer nivel en Europa. Nosotros venimos de la Tierra Colorada. La camiseta que tenemos son las franjas de la Tierra Colorada, jugando descalzos en esa tierra con los sacrificios de los padres para tratar de llevar a los chicos a que puedan entrenar", reflexionó Alfaro. Lo mejor es verlo y escucharlo.

No solo en Boston se vivió una tanda de penaltis. También en Monterrey. Marruecos estaba en la lona después de que Gakpo marcara el 1-0 para Países Bajos en el minuto 72. Pero Issa Diop empató en el tiempo de descuento y mandó el partido a la prórroga. De ahí se fueron a los penaltis, donde los 'leones del Atlas' se impusieron por 3-2.

Al final del partido, la fiesta fue total en el vestuario marroquí. Y celebraron por todo lo alto el premio de MVP a Diop.

Tanto en la ciudad mexicana de Monterrey como en las principales ciudades de Marruecos, la afición también festejó a lo grande la clasificación de su selección para los octavos de final.

En Países Bajos la moral después de la derrota también era baja. Perdón por el chiste malo. Su eliminación deja a este Mundial sin una de las aficiones más coloridas y animadas. Vean como teñían de naranja Monterrey en la previa del partido.

Pero el Mundial sigue para otras selecciones y este martes es el turno para un apasionante Francia-Suecia, que se podrá ver en directo y gratis a partir de las 23:00 horas en La 1 y RTVE Play.

La afición francesa ya está inundando las calles de Nueva York. Así se lo pasan en las horas previas en el puente de Brooklyn:

Otro partido de la jornada mide en Dallas a Noruega contra Costa de Marfil. Nadie se puede resistir en este Mundial a imitar el famosísimo ritual del remo vikingo de la afición noruega. Tanto que así han recibido los agentes de Policía a la expedición escandinava en el aeropuerto de Dallas.

La selección española de fútbol sigue preparando el partido que le medirá a Austria en los dieciseisavos el próximo jueves. En RTVE hemos entrevistado al seleccionador, Luis de la Fuente, que ha confesado que tuvo que hablar con Nico Williams para levantarle el ánimo después de su lesión contra Uruguay.

Teledeporte, directo al Mundial Luis de la Fuente, a TVE: "Nico Williams tuvo un momento de bajón, pero hoy diría cosas muy diferentes" Ver ahora

En Chattanoga, los jugadores siguen con el plan establecido en los entrenamientos, pero siempre hay momentos para deleitarse con juegos. Atención a la magia de Pedri.

Si no quieren perderse nada de lo que queda de Mundial, aquí les dejamos el calendario completo de todos los partidos de las eliminatorias que podrán seguir en directo en RTVE.