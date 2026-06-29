Brasil - Japón, en directo hoy en vídeo el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Brasil y Japón abren este lunes una nueva jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con un atractivo duelo en el NRG Stadium de Houston. que puedes ver en directo en La 1, RTVE Play y en RTVE.es en el reproductor de esta misma página en abierto y gratis desde las 19.00 hora peninsular española.

Alineaciones titulares Brasil: Alisson Becker; Danilo, Gabriel Magalhaes, Marquinhos y Douglas Santos; Lucas Paquetá, Casemiro y Bruno Guimaraes; Rayan, Matheus Cunha y Vinicius Junior. Japón: Zion Suzuki; Takehiri Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Junya Ito, Ayase Ueda y Daizen Maeda.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti, que terminó líder del grupo C, parte como favorita para alcanzar la siguiente ronda, aunque enfrente tendrá a un combinado japonés que ya ha demostrado durante el torneo que sabe competir contra cualquier rival. Los asiáticos finalizaron segundos del grupo F y afrontan el encuentro con la intención de prolongar su histórica participación en la cita mundialista.

La Canarinha ha ido creciendo en cada duelo. Tras una sólida fase de grupos, en la que sumó siete puntos, marcó siete goles y solo recibió uno, Brasil llega a las eliminatorias transmitiendo una sensación de fortaleza tanto en ataque como en defensa. Carlo Ancelotti ha conseguido construir un equipo equilibrado alrededor del talento de futbolistas como Vinícius Júnior, Matheus Cunha o Lucas Paquetá, mientras Neymar ha superado ya los problemas físicos con los que arrancó el campeonato. La peor noticia de la pentacampeona en esa fase fue la lesión de Raphinha.

Brasil, a imponer su jerarquía Los números también respaldan el buen momento de los brasileños. Acumulan cuatro victorias y un empate en sus cinco compromisos oficiales más recientes, con 15 goles a favor, una cifra que refleja el enorme potencial ofensivo de una selección que aspira a volver a levantar el trofeo veinte años después de su último título mundial. En su último compromiso derrotó con autoridad a Escocia por 3-0, un resultado que confirmó la mejoría experimentada por el equipo conforme avanzaba la fase de grupos. Un Vinicius estelar desarbola a Escocia y conduce a Brasil a dieciseisavos como primera de grupo Brasil, sin embargo, no podrá permitirse ningún exceso de confianza. El último precedente entre ambas selecciones sirve como aviso: Japón se impuso por 3-2 en un amistoso disputado en octubre de 2025. Aquel resultado llegó en un contexto muy diferente, con numerosas pruebas y rotaciones por parte de ambos equipos, pero demuestra la capacidad competitiva del conjunto asiático cuando encuentra espacios para desplegar su fútbol.