Marcos Llorente: "No miro el camino porque hay que ir paso a paso. Estoy centrado en Austria"

Marcos Llorente ha comparecido en rueda de prensa a tres días del duelo de dieciseisavos de final del Mundial entre España y Austria. El lateral ha asegurado que solo piensa en el combinado austriaco y que no mira el camino: "Hay que ir paso a paso, sería un error estar pensando en el cuadro. Cuando pase Austria, ya veremos".

El madrileño también ha hablado de su entendimiento en la banda derecha con Lamine Yamal, el estado de Nico Williams y Yeremy Pino o su rotación con Pedro Porro, entre otros asuntos.

"Sería un error estar pensando en el cuadro" Marcos Llorente solo piensa en Austria. El defensa de la Roja considera que "sería un error estar pensando en el cuadro" y que el equipo debe poner los cinco sentidos en el próximo encuentro, que se disputará el jueves en el Estadio de Los Ángeles. El defensa llega al cuarto encuentro del Mundial tras haber sido titular en el primero y en el tercero y haber descansado en el segundo. Preguntado por esta rotación con Pedro Porro, Llorente ha declarado que es bueno rotar en una competición tan larga: "Hemos venido 26 jugadores. Todos somos grandes jugadores, que hemos hecho cosas buenas en nuestra club. Estamos al servicio del míster o del país. Juegues o no juegues, tienes que dar tu 100% y apoyar al equipo. Tenemos que estar unidos, juntos, pensando que siempre nos va llegar el momento para que cuando nos llegue estemos preparados". El lateral sabe que la fase de grupos de España no ha sido la esperada en cuanto a juego y que tienen que "corregir errores". Cuestionado por los cambios tácticos que llevan a Pedri más cerca de la base, Llorente ha asegurado que el canario "puede jugar donde le dé la gana", pero que "cada partido es un mundo". "El último partido fue muy intenso, muy agresivo. Ellos se jugaban la vida y nosotros aguantamos ese tirón", ha admitido.

Su compatibilidad con Lamine Yamal Llorente compartió la banda derecha con Lamine Yamal en el duelo frente a Uruguay. Preguntado por las diferencias entre su rol en el Atlético y en la selección, el madrileño ha apuntado que "no tiene nada que ver" y que son "dos ideas diferentes". "El Atlético no tiene nada que ver con la selección, son dos ideas diferentes. En el Atleti no tengo a Lamine delante y en la selección no tengo a Giuliano. Poco a poco nos vamos conociendo. A veces es mejor darle el balón y quedarte esperando para que se juegue el uno contra uno. Es el jugador que marca las diferencias. Hay momentos en los que hay que subir y otros que no", ha dicho al respecto. El lateral ha reconocido que intercambia opiniones con Lamine y le pregunta "qué necesita él". "Cuando más comunicación haya, mejor van a ir las cosas", ha añadido. Los últimos días han sido difíciles para Nico Williams y Yeremy Pino, lesionados en el partido frente a Uruguay. Llorente ha asegurado que para el del Athletic "es un momento difícil después del año que ha pasado", pero que es "parte del trabajo": "Está mejor, con la misma sonrisa de siempre, por dentro tendrá el dolor de no poder ayudar al equipo. Somos 26, el grupo es muy importante. Si llegamos lejos, igual puede ayudar". Pese a las lesiones, el madrileño se ha mostrado tajante y ha asegurado que no se ve jugando de extremo.