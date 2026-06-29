Luis de la Fuente, a TVE: "Nico Williams tuvo un momento de bajón, pero hoy diría cosas muy diferentes"

El hombre tranquilo que es Luis de la Fuente afronta con esa serenidad el próximo partido de la selección española contra Austria, el próximo jueves a las 21:00 horas peninsulares. El técnico riojano trata de transmitir esa calma a sus jugadores, como Nico Williams, al que tuvo que reconvenir después de su lamento en redes sociales por la nueva lesión tras el partido contra Uruguay, como reconoce a TVE en el hotel de concentración de la Roja.

"Actué inmediatamente después de leer aquello e inmediatamente me puse a hablar con él y le dije mi opinión sobre esa situación. De vez en cuando al futbolista, en esos momentos de debilidad, hay que recordarle que estás preparado para ello. Y cambió su actitud completamente. Y hoy, seguramente, si habláis con él, dirá cosas muy diferentes a las que en ese momento de bajonazo que todos tenemos y es humano", asegura a TVE y nos da la clave para el cambio en la actitud de Nico: "Empezamos a hablar mucho de una palabra clave que era la palabra familia. Es algo que ya lo tenemos muy interiorizado todos los componentes de la delegación".

Con Nico aprovechó De la Fuente la confianza y la cercanía que tiene con él, como con Lamine Yamal, con quien dice tener una relación "muy cercana, muy próxima". "Él es una persona muy madura y mi relación con él es la de un entrenador, pero además diría que está un poco en el nivel paternal, porque hay que acompañarle en esa formación. Hay que acompañarle en esa madurez".

¿Y cuándo se dio cuenta el actual seleccionador de que estaba delante de un fuera de serie? Él mismo lo reconoce: "Cuando ya decidimos darle con 16 años la posibilidad de jugar con la selección absoluta, nada más y nada menos, sabiendo que tenía un potencial enorme. Luego ya tienes la posibilidad de trabajar el día a día con él, de pasar mucho tiempo, muchas horas con él confirmando lo que ya habíamos visto cuando jugaba en categorías inferiores. Pero claro, todo eso luego hay que trasladarlo a la élite. Y la élite es la exigencia máxima. Y aquí lo hacía con la misma naturalidad. Y entonces dijimos: 'este chico va en serio'".

Los dos extremos no son los únicos a los que 'mima' en la entrevista. Natural de Haro, en La Rioja, este 29 de junio se perderá la Batalla del Vino y como buen riojano disfruta con una copa de vez en cuando. Preguntado por a quién se llevaría de vinos, se moja: "A Cucurella; me río mucho. Me hace mucha gracia. Cada vez que estoy con él tengo siempre la sonrisa y la risa a flor de piel".

Más serio, piensa en sus seres queridos, en los que no están, preguntado por a quién llamaría en caso de ganar el Mundial: "Me acuerdo muchísimo de mis padres y de mi hermano Óscar, que ya no está con nosotros tampoco. Y seguro que si tuviera una posibilidad, les llamaría a ellos para decirles: 'mirad lo que hemos conseguido'".