Francia - Suecia: manual de supervivencia ante Mbappé y compañía

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Francia llega lanzada y Suecia, sin demasiado que perder. Así se presenta uno de los cruces más interesantes, y a la vez poco igualados, de estos dieciseisavos de final del Mundial de 2026. Los modelos estadísticos, como el de la empresa de datos deportivos Opta, conceden un 75% de opciones de victoria a los franceses y apenas un 10% a los suecos. Fútbol es fútbol, que diría el clásico, y las sorpresas existen porque las estadísticas no juegan, pero los de Didier Deschamps parten como el principal favorito para llegar a la final (como en 2022) o para ganarla (como en 2018) y son el rival que nadie quería encontrarse.

Y es la primera vez que Suecia y Francia se encuentran en un Mundial. Esta será la 24ª vez que se enfrentan ambas selecciones (12 victorias para Francia, seis para Suecia, cinco empates), pero lo más alto que habían cruzado sus caminos había sido en la Eurocopa. Ahí, como en Eurovisión, la historia sonríe a los nórdicos: empate en la Eurocopa de 1992 y victoria sueca en la de 2012. Lo que pasa es que Suecia ponía en el escenario a ABBA y a Loreen, y ahora Francia alinea a Mbappé, Dembélé y Olise.

Las cifras ayudan a entender por qué Francia intimida tanto. Ha ganado cinco de sus seis últimos partidos, ha marcado 17 goles (encajando solo seis) y en todos ellos abrió el marcador. En este Mundial ha apabullado a cada paso: tres victorias, diez goles a favor y la sensación de que siempre podía jugar a una marcha más que el rival, aunque el rival hasta la fecha haya sido Senegal, Irak o la Noruega suplente.

Además, puede seguir escribiendo historia. Ha ganado sus seis últimos partidos mundialistas frente a selecciones europeas y ningún equipo ha enlazado siete victorias consecutivas contra rivales UEFA en la historia del torneo. También acumula cuatro encuentros seguidos marcando al menos tres goles; si lo consigue una quinta vez, establecerá otro récord absoluto.

Suecia, en cambio, llega desde otro lugar. Sus dos victorias, dos empates y dos derrotas recientes dibujan una selección menos fiable atrás, pero también más peligrosa de lo que parece. Sus siete goles en la fase de grupos (cinco en un mismo partido, ante Túnez) son su mejor producción ofensiva en esta ronda de un Mundial y su registro más alto desde el histórico tercer puesto de 1994, aunque ahora solo les valiera para ser terceros de su grupo, por detrás de Países Bajos y Japón. El premio, a la vez un desafío tamaño Everest, es vérselas con Francia.

La pregunta no es tanto cómo atacará Francia, sino cómo conseguirá Suecia sobrevivir al vendaval. Mbappé, Dembélé, Olise, Doué o Barcola forman la delantera más productiva del campeonato: 11 goles y siete asistencias repartidas entre ellos antes siquiera de empezar las eliminatorias. Y son los protagonistas absolutos del juego ofensivo de Francia, que depende principalmente de sus delanteros, con un papel mucho más secundario para laterales o centrocampistas.

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Deschamps, sin embargo, no quiere convertir el partido en un intercambio de golpes. En Suecia, la pareja Gyökeres-Isak vive de aprovechar los espacios y las transiciones rápidas, así que el seleccionador será prudente, aún más de lo habitual, para no regalar metros a dos delanteros que castigan cualquier desajuste.

Pero el que tiene que resguardarse a la fuerza es el conjunto escandinavo. La baja de Isak Hien, que ha dicho adiós por una lesión en el isquiotibial, obliga a Graham Potter a recomponer el centro de la defensa. Carl Starfelt (Celta de Vigo, 31 años) parte como favorito para ocupar su lugar, aunque Hjalmar Ekdal (Burnley, 27 años) ofrece una alternativa con mejor salida de balón. Para cerrar más los espacios, podría reforzar el centro con las ayudas del joven Lucas Bergvall (Tottenham, 20 años) y pedir a sus laterales que se contengan en las subidas. Resistir todo lo que se pueda, la consigna de tantos equipos en este Mundial.

Luego, si quiere tener opciones, Suecia necesitará un encuentro largo y físico. El balón parado, los centros laterales y el disparo lejano de Yasin Ayari aparecen como sus mejores herramientas para desafiar a un favorito que, pese a su exuberancia ofensiva, todavía concede ocasiones cuando le atacan con insistencia.

Francia parece haber encontrado acomodo en un 4-2-3-1 que potencia todo su talento ofensivo. Como explica Roberto Quintana, periodista de TVE en el Mundial, el peaje es que el doble pivote, con Tchouaméni acompañado por Rabiot, Koné o Malo Gusto, debe recorrer muchos metros para sostener el equilibrio, puesto que los delanteros, en especial Mbappé, no son solidarios en la defensa. Noruega logró encontrar grietas en ese sector, posiblemente el punto menos fuerte de la poderosa selección francesa. Suecia intentará insistir por ahí antes de mirar hacia las bandas.

Kylian Mbappé. Si Francia es el equipo más convincente del Mundial, su delantero es el futbolista más determinante. Cuatro goles, dos asistencias y seis participaciones directas en tantos durante la fase de grupos, un registro que no se veía desde Miroslav Klose en 2002.

El capitán francés suma ya 20 participaciones de gol en los Mundiales desde 2018 (16 goles y cuatro asistencias), más que cualquier otro futbolista en ese periodo. Es más que una impresión que la Copa del Mundo activa una versión todavía mejor de Mbappé.

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En el otro lado estará Viktor Gyökeres, el principal argumento ofensivo sueco. Ningún jugador de su selección ha rematado más (11) ni ha generado más ocasiones (8) en la fase de grupos que el delantero del Arsenal. Si Suecia consigue inquietar a Francia, casi todo pasará por sus botas y por las de Alexander Isak, del que el combinado de Potter necesitará su mejor versión.

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Por si todo lo anterior fuese poco, los registros de Francia son susceptibles de ampliación. El tercer gol de Dembélé contra Noruega resumió una versión menos obvia de este equipo: una posesión de 51 segundos en la que tocaron el balón los once futbolistas antes del remate final. O sea, que no vive únicamente de correr.

Francia sigue siendo uno de los equipos más letales al contragolpe, pero, llegado el caso, también puede bajar el ritmo cuando el partido lo exige. Y si este tipo de jugada prolifera, ya pueden prepararse todos los que vengan.

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