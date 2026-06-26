Japón - Suecia, en directo hoy el partido del grupo F del Mundial 2026

Las selecciones de Japón y Suecia disputan en la madrugada del jueves al viernes el tercer encuentro del grupo F del Mundial 2026 en el estadio de Dallas donde ambos equipos buscan la victoria que les permita acceder a los dieciseisavos de final.

La previa

Nipones y suecos son segundos y terceros, respectivamente del grupo F tras Países Bajos, líder con 4 puntos, los mismos que Japón y uno más que Suecia, por lo que el encuentro se antoja como una final para ambos por la clasificación para los dieciseisavos de final.

El combinado europeo necesita la victoria para superar al equipo asiático en la clasificación, pero tiene como hándicap la diferencia de goles, mejor para japoneses y neerlandeses con +4 mientras los suecos suman 0 tras haber su victoria por 5-1 a Túnez y su derrota, también por 5-1 ante Países Bajos.

Será el sexto enfrentamiento entre ambos tras dos victorias para Suecia, una para Japón y dos empates, por lo que las estadísticas y lo ajustado del grupo no da pistas para señalar a uno de los dos equipos como favorito en este partido.

El seleccionador nipón Hajime Moriyasu podría apostar de nuevo por el valiente y dinámico esquema ofensivo que permitió a su equipo golear 4-0 a Túnez en Monterrey. Los movimientos verticales, las rápidas rotaciones por las bandas y la eficacia en las transiciones, lideradas por Daichi Kamada y Ayase Ueda, demuestran que Japón tiene herramientas suficientes para competir al máximo nivel.

En el bando sueco, Graham Potter mantendrá el esquema que dominó gran parte del juego hasta que una implacable máquina ofensiva le endosó un 5-1 ante los Países Bajos en Houston. La estructura defensiva y la presencia física en el centro del campo siguen siendo bazas fiables para optar a sumar su segunda victoria.