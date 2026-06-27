El duelo entre Nueva Zelanda y Bélgica llega como una auténtica final en el Grupo G del Mundial 2026. Los neozelandeses suman un punto tras empatar 2-2 ante Irán y caer 3-1 frente a Egipto, por lo que necesitan ganar para mantener opciones reales de clasificación. Bélgica, por su parte, ha firmado dos empates consecutivos, 1-1 contra Egipto y 0-0 ante Irán, acumulando dos puntos y llegando a la última jornada dependiendo de sí misma para avanzar a dieciseisavos.

En directo, Nueva Zelanda vs Bélgica | Mundial 2026

Nueva Zelanda sorprendió en su estreno con un valioso empate ante Irán, mostrando carácter para mantenerse en el partido y sumar un punto que alimentó sus esperanzas de clasificación. Sin embargo, la derrota frente a Egipto complicó notablemente su situación y dejó al equipo obligado a buscar un resultado positivo en la jornada decisiva.

Los Diablos Rojos no han conseguido imponer la superioridad que se esperaba de una plantilla con experiencia internacional y han encadenado dos empates consecutivos. El 1-1 frente a Egipto dejó dudas sobre su capacidad para cerrar los partidos, mientras que el 0-0 contra Irán evidenció problemas en la generación de ocasiones ante defensas bien organizadas.

A pesar de so, la selección belga sigue siendo la favorita para llevarse este enfrentamiento. Su mayor calidad individual y la experiencia en citas mundialistas le otorgan ventaja sobre Nueva Zelanda. El reto para Bélgica será transformar su dominio territorial en goles, algo que no ha logrado con regularidad hasta ahora.