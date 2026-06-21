Bélgica - Irán, en directo hoy el partido del grupo G del Mundial 2026
- Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro de la segunda jornada a las 21:00 entre Bélgica e Irán
Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre las selecciones de Bélgica e Irán, que se disputa este domingo 21 de junio a las 21:00 horas peninsulares españolas, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que tiene lugar en el Los Ángeles Stadium, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.
En directo, Bélgica - Irán | Mundial 2026
Bélgica, a aumentar su efectividad
Bélgica llega a esta segunda cita tras un debut agridulce en el que empató 1-1 frente a Egipto. Los 'Diablos Rojos' dominaron la posesión con un 54% y generaron 15 remates, pero la falta de puntería volvió a ser su principal problema.
El dato es definitivo: desde el gol de Michy Batshuayi ante Canadá en el Mundial de 2022, el combinado belga acumula un total de 46 remates consecutivos en el torneo sin ver portería, registrando una alarmante falta de efectividad con base en sus 5,66 goles esperados. El extremo Jérémy Doku se erigió como el futbolista más desequilibrante en la primera jornada tras intentar 10 regates y provocar cinco faltas. Arriba, las miradas se centran en el regreso de Romelu Lukaku, quien disputó sus primeros minutos saliendo desde el banquillo para igualar a Toby Alderweireld como el tercer jugador con más internacionalidades de su país (127) y resultó el revulsivo, pero que arrastra una racha de siete partidos seguidos sin marcar en la Copa del Mundo.
Irán busca hacer historia ante un 'top 15'
En el otro lado está la selección de la República de Irán, que firmó un electrizante empate 2-2 ante Nueva Zelanda en su estreno. El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei exhibió un estilo agresivo, registrando hasta 10 recuperaciones en zonas de ataque. Una de las principales armas de los iraníes es el veterano carrilero Ramin Rezaeian (36 años), quien en el primer encuentro se convirtió en el futbolista de mayor edad registrado desde 1966 en marcar y asistir en un mismo duelo mundialista. Sin embargo, el historial no favorece a los asiáticos: este será el primer enfrentamiento histórico entre ambos países y los iraníes solo han ganado uno de sus 10 compromisos en los Mundiales frente a combinados europeos. Además, es la décima ocasión en la que se miden ante un rival situado en el 'top 15' del ranking mundial, habiendo perdido siete de los nueve antecedentes previos. Conseguir puntuar frente a los belgas supondría la primera vez en toda su historia en la que logran sumar en las dos primeras jornadas de una Copa del Mundo.