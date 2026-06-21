Bélgica - Irán, en directo hoy el partido del grupo G del Mundial 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre las selecciones de Bélgica e Irán, que se disputa este domingo 21 de junio a las 21:00 horas peninsulares españolas, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que tiene lugar en el Los Ángeles Stadium, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo, Bélgica - Irán | Mundial 2026

Bélgica, a aumentar su efectividad Bélgica llega a esta segunda cita tras un debut agridulce en el que empató 1-1 frente a Egipto. Los 'Diablos Rojos' dominaron la posesión con un 54% y generaron 15 remates, pero la falta de puntería volvió a ser su principal problema. Egipto desafía y rasca un punto ante una Bélgica salvada por Lukaku NOELIA ÁLVAREZ El dato es definitivo: desde el gol de Michy Batshuayi ante Canadá en el Mundial de 2022, el combinado belga acumula un total de 46 remates consecutivos en el torneo sin ver portería, registrando una alarmante falta de efectividad con base en sus 5,66 goles esperados. El extremo Jérémy Doku se erigió como el futbolista más desequilibrante en la primera jornada tras intentar 10 regates y provocar cinco faltas. Arriba, las miradas se centran en el regreso de Romelu Lukaku, quien disputó sus primeros minutos saliendo desde el banquillo para igualar a Toby Alderweireld como el tercer jugador con más internacionalidades de su país (127) y resultó el revulsivo, pero que arrastra una racha de siete partidos seguidos sin marcar en la Copa del Mundo.