Los principales operadores españoles reforzarán la cobertura en las zonas con mejor visibilidad para el eclipse

Cada vez falta menos para el gran acontecimiento astronómico del siglo, el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Por eso, los principales operadores españoles de telecomunicaciones han anunciado la mejora de la cobertura en 700 puntos distribuidos en las zonas en las que se esperan una mayor asistencia de personas para disfrutar este fenómeno.

Las estimaciones prevén que unas 10 millones de personas se desplazarán a lugares como A Coruña, Oviedo, León, Soria, Valladolid, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca donde el eclipse será completo.

Compañías como Telefónica han asegurado que han reforzado la red para ofrecer "una mejor señal móvil" en más de 200 puntos repartidos a lo largo de los miles de kilómetros que abarca en España el próximo eclipse solar.

Según la multinacional, ha revisado las conexiones en varias comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha o, entre otras, Castilla y León. El objetivo es que la red responda "con plenas garantías ante la masiva afluencia de observadores nacionales e internacionales".