Los principales operadores españoles reforzarán la cobertura en las zonas con mejor visibilidad para el eclipse
- Ante el previsible aumento de tráfico en la red, las compañías intensificarán el servicio en 700 puntos del país
- El eclipse que España lleva más de un siglo esperando
Cada vez falta menos para el gran acontecimiento astronómico del siglo, el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Por eso, los principales operadores españoles de telecomunicaciones han anunciado la mejora de la cobertura en 700 puntos distribuidos en las zonas en las que se esperan una mayor asistencia de personas para disfrutar este fenómeno.
Las estimaciones prevén que unas 10 millones de personas se desplazarán a lugares como A Coruña, Oviedo, León, Soria, Valladolid, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca donde el eclipse será completo.
Compañías como Telefónica han asegurado que han reforzado la red para ofrecer "una mejor señal móvil" en más de 200 puntos repartidos a lo largo de los miles de kilómetros que abarca en España el próximo eclipse solar.
Según la multinacional, ha revisado las conexiones en varias comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha o, entre otras, Castilla y León. El objetivo es que la red responda "con plenas garantías ante la masiva afluencia de observadores nacionales e internacionales".
Dispositivos especiales en varias comunidades
Otras como MasOrange afirman que han activado un dispositivo especial de vigilancia de la red ante un fenómeno que no se había visto desde 1912. Según un comunicado de la compañía, ha identificado unas 300 ubicaciones que ha calificado de “estratégicas” y allí ha reforzado su servicio ante la gran cantidad de visitantes que se espera para "asegurar la capacidad y el rendimiento de la red" por el incremento puntual de tráfico que se anticipa ese día.
"Nos hallamos ante un hito histórico y queremos que nuestros clientes puedan disfrutarlo al máximo y compartir sus imágenes o vídeos en directo con la mejor calidad de red", han apuntado fuentes de la compañía.
Otra operadora, Vodafone España, también ha ampliado "el servicio en 200 puntos de observación con buena visibilidad" del eclipse con un dispositivo de más de 1.700 celdas de telefonía móvil que, asegura la compañía, monitorizará de manera específica antes y durante el eclipse. Así, se intensificará "el seguimiento de los nodos y celdas" que dan cobertura a estas zonas para detectar con rapidez cualquier fallo y resolverlo lo antes posible.