Los eclipses españoles, trilogía del Sol apagado
- El 12 de agosto España vivirá el primero de los tres eclipses de Sol que atravesarán la península ibérica y Baleares tras más de un siglo sin experimentar la noche en pleno día
- Documentos RNE les dedica un programa especial, ya disponible en RNE Audio
- Disfrútalo también a las 16 horas del domingo 9 en Radio 5 y a las 0 horas del lunes 10 en Radio Nacional
La súbita desaparición del disco solar en pleno día fue durante siglos muy mal presagio, heraldo de calamidades, señal inequívoca del descontento de los dioses. Hoy, desprovistos de connotaciones funestas, los eclipses totales siguen siendo acontecimientos de profundo impacto, inolvidables para quienes tienen la fortuna de presenciar esta esquiva carambola cósmica en la que la Luna bloquea completamente el Sol y permite apreciar las capas superiores de su atmósfera durante unos pocos minutos de oscuridad súbita.
Un tren de eclipses
Después de una prolongada sequía de fenómenos de este tipo, España enfila una insólita racha que nos permitirá vivir dos eclipses totales y uno anular en tres años consecutivos.
El primero, el 12 de agosto de 2026, será visible como total sobre las 20.30 horas en una banda de doscientos kilómetros de anchura que barrerá buena parte de la mitad norte peninsular. Un año después, el 2 de agosto de 2027, la franja de totalidad cubrirá el extremo meridional de la Península, Ceuta y Melilla. Por último, el 26 de enero de 2028 podremos ver un eclipse de tipo anular desde casi cualquier ubicación al sur de la línea imaginaria que une Badajoz con Girona.
Del temor a la ciencia
La huella de los eclipses de Sol está presente desde los albores de la expresión escrita. Se cree que pudieron influir en importantes decisiones políticas en el Egipto de los faraones, fueron concienzudamente registrados por los babilonios y la primera predicción certera se suele atribuir al matemático y filósofo griego Tales de Mileto. Además, su simbolismo queda plasmado en relatos religiosos como el célebre eclipse de la crucifixión y sus diversas interpretaciones artísticas. El gran avance en la observación y el análisis llega con la Revolución Científica y la Ilustración; la observación de nuestra estrella y su corona durante los episodios de totalidad permite avanzar en el conocimiento del astro e incluso confirmar postulados de la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein.
España a la sombra de la Luna
Entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX nuestro país vivió una concatenación de eclipses totales semejante a la que está a punto de repetirse. Expediciones científicas de todo el mundo visitaron España para presenciarlos en 1860, 1900 y 1905; este último evento concitó gran interés popular, avivado por el viaje del rey Alfonso XIII a Burgos para disfrutar el espectáculo.
Documental sonoro
El documental "Los eclipses españoles, trilogía del Sol apagado", con guion de Álvaro Soto y realización de Mayca Aguilera, presenta los detalles de estos nuevos eclipses españoles, explora la mecánica y el significado de estos sucesos celestes a lo largo de la historia y se acerca a los fundamentos de la física solar para comprender su funcionamiento. Participan en el programa los astrofísicos Alejandro Sánchez de Miguel, autor del libro Los eclipses de Sol; Ana Belén Griñón, investigadora en el Instituto de Física Solar de la Universidad de Estocolmo; y Sandra Benítez, responsable de comunicación científica de la Agencia Espacial Europea (ESA). Intervienen también los astrónomos Alba Vidal, del Observatorio Astronómico Nacional; Rafael Bachiller, director de dicha institución y presidente de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses; y Pedro García Lario, miembro de esta misma comisión por parte de la ESA. Además, el documental recoge las impresiones de la investigadora del CNIO Sara García Alonso, integrante de la reserva de astronautas de la ESA; Pedro Ruiz-Castell, profesor de historia de la ciencia en la Universitat de València; y Enrique Bordallo, presidente de la Asociación Astronómica de Burgos.
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