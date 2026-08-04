La súbita desaparición del disco solar en pleno día fue durante siglos muy mal presagio, heraldo de calamidades, señal inequívoca del descontento de los dioses. Hoy, desprovistos de connotaciones funestas, los eclipses totales siguen siendo acontecimientos de profundo impacto, inolvidables para quienes tienen la fortuna de presenciar esta esquiva carambola cósmica en la que la Luna bloquea completamente el Sol y permite apreciar las capas superiores de su atmósfera durante unos pocos minutos de oscuridad súbita.

Documentos RNE Documentos RNE - Los eclipses españoles, trilogía del Sol apagado - 10/08/26 rne audio

Un tren de eclipses Después de una prolongada sequía de fenómenos de este tipo, España enfila una insólita racha que nos permitirá vivir dos eclipses totales y uno anular en tres años consecutivos. El primero, el 12 de agosto de 2026, será visible como total sobre las 20.30 horas en una banda de doscientos kilómetros de anchura que barrerá buena parte de la mitad norte peninsular. Un año después, el 2 de agosto de 2027, la franja de totalidad cubrirá el extremo meridional de la Península, Ceuta y Melilla. Por último, el 26 de enero de 2028 podremos ver un eclipse de tipo anular desde casi cualquier ubicación al sur de la línea imaginaria que une Badajoz con Girona. Franjas de totalidad o anularidad de los próximos eclipses de Sol españoles.OAN / Instituto Geográfico Nacional

Del temor a la ciencia La huella de los eclipses de Sol está presente desde los albores de la expresión escrita. Se cree que pudieron influir en importantes decisiones políticas en el Egipto de los faraones, fueron concienzudamente registrados por los babilonios y la primera predicción certera se suele atribuir al matemático y filósofo griego Tales de Mileto. Además, su simbolismo queda plasmado en relatos religiosos como el célebre eclipse de la crucifixión y sus diversas interpretaciones artísticas. El gran avance en la observación y el análisis llega con la Revolución Científica y la Ilustración; la observación de nuestra estrella y su corona durante los episodios de totalidad permite avanzar en el conocimiento del astro e incluso confirmar postulados de la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein.

España a la sombra de la Luna Entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX nuestro país vivió una concatenación de eclipses totales semejante a la que está a punto de repetirse. Expediciones científicas de todo el mundo visitaron España para presenciarlos en 1860, 1900 y 1905; este último evento concitó gran interés popular, avivado por el viaje del rey Alfonso XIII a Burgos para disfrutar el espectáculo. Las gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2:2015) son imprescindibles para observar el Sol durante la fase de parcialidad.Mauricio Salas (iStock)