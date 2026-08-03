¿Cómo se verá el eclipse solar desde la Península Ibérica?

Quedan 9 días para el eclipse solar y Aquí la Tierra en ya están ofreciendo una lista de los mejores lugares para disfrutar del espectáculo en cada ciudad. Hoy, las ciudades elegidas han sido A Coruña, Barcelona, Sevilla y Valencia. Si vives ahí, o tienes pensado pasar el próximo 12 de agosto en alguna de esas ciudades, sigue leyendo porque esto te interesa.

Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. el último tuvo lugar en agosto de 1905. En esta ocasión la franja de totalidad cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Ahora que todavía quedan unos días es el momento de prepararse para elegir un punto alto o con buena visibilidad y comprobar cómo podría verse el eclipse el próximo miércoles 12.

A Coruña La provincia ofrecerá dos experiencias diferentes. En la ciudad, el oscurecimiento alcanzará el 100% con 1 minuto y 16 segundos de totalidad, y el punto máximo será a las 20:28:20 horas. Y, en Santiago de Compostela, al quedarse fuera de la franja de totalidad, disfrutarán de un eclipse parcial, llegando al 99,9% de oscurecimiento y siendo el máximo a las 20:29:13 horas. David Espiño ha visitado el Instituto Eusebio Da Guarda, el lugar en el que se pudo visualizar aquel eclipse total en 1905. Allí se reunieron científicos y profesores de la época para poder seguir el fenómeno. Aquí la Tierra ¿Desde dónde se verá el eclipse de A Coruña? Ver ahora

Barcelona ¿Cómo será el eclipse en Barcelona? Casi toda la provincia estará fuera de la franja de totalidad. Solo una pequeña zona que linda con Tarragona, podrá disfrutar del eclipse total. En Vilanova i la Geltrú, la totalidad durará 10 segundos. Al noreste, en Barcelona capital, se podrá ver un eclipse parcial con un oscurecimiento de un 99’8%, que alcanzará su máximo a las 20:29 de la tarde. Aunque no sea total, esta reducción de luz también será muy evidente e impactante. Y, por supuesto, tendréis que llevar gafas homologadas. Marina Sala se ha encargado de buscar un buen punto de observación sin obstáculos visuales hacia el oeste, y el lugar elegido no podía ser otro que la montaña de Montjuic. ¿Cómo se verá el eclipse en Barcelona? Marc Santandreu (@marcsansa) y Marina Sala te enseñan en #AquílaTierra uno de los mejores lugares para verlo 😉 pic.twitter.com/MnC1HmuO3L — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) August 3, 2026

Sevilla En Sevilla se disfrutará de un eclipse parcial, más completo cuanto más al norte. En la ciudad de Sevilla, el eclipse llegará a un 94,6 % de oscurecimiento, con el máximo a las 20:37:42. No llegará a hacerse de noche, pero la luz disminuirá de forma llamativa, creando un ambiente que recordará a un atardecer, pero en este caso, más especial. Salvador Jiménez nos explica cómo se vivirá desde Sevilla este fenómeno tan esperado. ☀️ ¿Se verá el eclipse solar en Sevilla? Marc Santandreu (@marcsansa) y Salvador Jiménez te dan la respuesta en #AquílaTierra. pic.twitter.com/BwJKScksze — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) August 3, 2026

Valencia La provincia disfrutará de un eclipse total de Sol, y en la capital, la totalidad durará en torno al minuto, alcanzándose el máximo a las 20:33. En prácticamente toda la franja de costa se podrá contemplar sin problemas, salvo en puntos del extremo sur, donde la orografía impedirá la visión. Lo mismo ocurrirá en amplias zonas del interior. O subís al punto más alto de la montaña o no podréis ver el eclipse. Tenedlo muy en cuenta y moveos con tiempo, que puede haber muchos atascos. Si estáis en la ciudad de Valencia y queréis verlo disfrutando de un baño, el lugar elegido debe ser la playa de la Malvarrosa. Será el único punto oficial para ver el eclipse en Valencia capital. La zona habilitada contará con un aforo de 10.000 personas, accesos adaptados y un importante plan de seguridad. Así nos lo cuenta Raúl Portero, reportero de Aquí la Tierra. ¿Cómo se verá el eclipse solar en Valencia? Marc Santandreu (@marcsansa) y Raúl Portero te chivan un lugar muy especial para disfrutar del próximo eclipse solar. pic.twitter.com/QgfFNx8VP5 — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) August 3, 2026