La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) del multimillonario Elon Musk, SpaceX, ha divulgado este martes una pérdida neta de 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257% más interanual, aunque mejoró sus cuentas en el segundo trimestre.

En sus primeros resultados públicos tras su salida a bolsa en junio, la empresa creada y dirigida por Musk anunció una facturación semestral de 12.508 millones de dólares, un 53% más interanual, con el segmento de Conectividad como principal motor. Protagonizó el mayor debut bursátil de la historia al captar más de 75.000 millones de dólares, pero desde entonces el valor de sus acciones ha caído más del 20%.

En el segundo trimestre de 2026, el periodo más seguido por los analistas e inversores, SpaceX tuvo una pérdida neta de 541 millones de dólares, la mitad respecto al mismo tramo de 2025, y una facturación de 7.814 millones, un 92% más interanual, según un comunicado.

El jefe financiero de la empresa, Bret Johnsen, ha señalado en la nota que "2026 ha sido hasta ahora un año trascendental", y que "el segundo trimestre ha demostrado el verdadero poder de SpaceX". "El crecimiento de los ingresos se aceleró en todos nuestros segmentos de negocio y logramos una sólida palanca operativa, con una importante expansión de márgenes impulsada por nuestros nuevos acuerdos de computación de IA", ha desgranado.

Johnsen también ha destacado que SpaceX tiene una liquidez de casi 100.000 millones de dólares.

Starlink mejora y el gasto en IA crece El segmento de Conectividad, que abarca los satélites Starlink, tuvo unos ingresos de 4.391 millones (un 66% más), tras cerrar contratos con el Gobierno de EE.UU. para la red satelital Starshield por valor de 6.000 millones. El segmento de IA tuvo unos ingresos de 2.561 millones (un 247% más), impulsado por acuerdos de suministro de computación por valor de 14.100 millones, y por el aumento de los ingresos de las suscripciones de Grok y X, la red social antes conocida como Twitter. En tercer lugar, el segmento de Espacio reportó unos ingresos de 962 millones (un 29% más), pero fue el único con una pérdida bruta de explotación, de 205 millones. Elon Musk, el más excéntrico de los tecnoligarcas está a punto de convertirse en el primer trillonario I. P. Chávarri