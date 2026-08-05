SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, perdió 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026
- Supone una caída de un 257% más interanual, aunque mejoró sus cuentas en el segundo trimestre al salir a bolsa
- La compañía va a aumentar el gasto en inteligencia artificial, que vinculará en gran medida a Nvidia
La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) del multimillonario Elon Musk, SpaceX, ha divulgado este martes una pérdida neta de 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257% más interanual, aunque mejoró sus cuentas en el segundo trimestre.
En sus primeros resultados públicos tras su salida a bolsa en junio, la empresa creada y dirigida por Musk anunció una facturación semestral de 12.508 millones de dólares, un 53% más interanual, con el segmento de Conectividad como principal motor. Protagonizó el mayor debut bursátil de la historia al captar más de 75.000 millones de dólares, pero desde entonces el valor de sus acciones ha caído más del 20%.
En el segundo trimestre de 2026, el periodo más seguido por los analistas e inversores, SpaceX tuvo una pérdida neta de 541 millones de dólares, la mitad respecto al mismo tramo de 2025, y una facturación de 7.814 millones, un 92% más interanual, según un comunicado.
El jefe financiero de la empresa, Bret Johnsen, ha señalado en la nota que "2026 ha sido hasta ahora un año trascendental", y que "el segundo trimestre ha demostrado el verdadero poder de SpaceX". "El crecimiento de los ingresos se aceleró en todos nuestros segmentos de negocio y logramos una sólida palanca operativa, con una importante expansión de márgenes impulsada por nuestros nuevos acuerdos de computación de IA", ha desgranado.
Johnsen también ha destacado que SpaceX tiene una liquidez de casi 100.000 millones de dólares.
Starlink mejora y el gasto en IA crece
El segmento de Conectividad, que abarca los satélites Starlink, tuvo unos ingresos de 4.391 millones (un 66% más), tras cerrar contratos con el Gobierno de EE.UU. para la red satelital Starshield por valor de 6.000 millones.
El segmento de IA tuvo unos ingresos de 2.561 millones (un 247% más), impulsado por acuerdos de suministro de computación por valor de 14.100 millones, y por el aumento de los ingresos de las suscripciones de Grok y X, la red social antes conocida como Twitter.
En tercer lugar, el segmento de Espacio reportó unos ingresos de 962 millones (un 29% más), pero fue el único con una pérdida bruta de explotación, de 205 millones.
SpaceX usará exclusivamente chips de Nvidia para IA
Además de dar a conocer los datos económicos, Elon Musk ha anunciado este martes que SpaceX utilizará exclusivamente chips de Nvidia para desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial y ampliar su capacidad de cómputo, con el objetivo de cerrar 2026 con más de 2 gigavatios de capacidad y acercarse a los 10 gigavatios en 2027.
Durante la conferencia con accionistas posterior a la divulgación de sus primeros resultados desde su salida a bolsa el pasado junio, Musk ha asegurado que SpaceX utilizará los chips de Nvidia de forma exclusiva para sus centros de datos de IA. "Valoramos enormemente nuestra estrecha cooperación y asociación con Nvidia, a muchos niveles", ha dicho.
El fundador de SpaceX ha calificado además la plataforma Vera Rubin de Nvidia como "el mejor ordenador de IA" y ha agregado que ambas compañías colaborarán en sistemas de "computación espacial" para instalar hardware de IA en satélites en órbita. Nvidia es la compañía más valiosa del mundo en la actualidad, superando los cinco billones de dólares.
Mientras tanto, Bret Johnsen ha defendido el elevado gasto de capital de la empresa, que alcanzó los 18.370 millones de dólares en el segundo trimestre. De ese monto, 15.828 millones correspondieron a inversiones en infraestructura de IA, más del doble que en el trimestre anterior y un 2.000% más que un año antes.
"No todo el gasto de capital es igual", ha afirmado Johnsen, que ha asegurado que las inversiones en capacidad de cómputo de IA tienen "un periodo de recuperación inferior a un año" por la rapidez con la que se monetizan.
Al término de la jornada, las acciones de SpaceX han caído alrededor de un 6,3% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, después de que los inversores hayan centrado su atención en su gasto de capital y las elevadas inversiones en inteligencia artificial.