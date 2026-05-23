SpaceX completa el duodécimo vuelo de prueba del Starship V3 y avanza hacia sus objetivos en la Luna y Marte

La compañía aeroespacial SpaceX ha completado con éxito este viernes el duodécimo vuelo de prueba de su sistema Starship V3, el cohete reutilizable diseñado para futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte, en una misión considerada clave para el desarrollo comercial y tecnológico del programa espacial impulsado por el multimillonario Elon Musk.

El lanzamiento se produjo después de que un intento de despegue fuera suspendido el jueves debido a problemas técnicos. La prueba marcó además el debut de la configuración V3 tanto de la nave Starship como del propulsor Super Heavy, una versión rediseñada para ofrecer mayor potencia, maniobrabilidad y capacidad operativa.

Durante el vuelo, la etapa superior Starship alcanzó el espacio y desplegó 20 satélites simulados de Starlink, además de dos satélites experimentales equipados con nueva tecnología destinada a recopilar datos sobre el comportamiento térmico de la nave durante el reingreso atmosférico.

Aunque uno de los seis motores Raptor dejó de funcionar durante la misión, la nave logró continuar su trayectoria y completar un amerizaje controlado en el océano Índico tras más de una hora de vuelo. Sin embargo, SpaceX canceló una prueba prevista de reencendido del motor en el espacio debido a la anomalía detectada.

Por su parte, el propulsor Super Heavy se separó correctamente minutos después del despegue, pero no consiguió ejecutar de manera exitosa la maniobra de retorno prevista antes de caer en el Golfo de México.