SpaceX completa el duodécimo vuelo de prueba del Starship V3 y avanza hacia sus objetivos en la Luna y Marte
- El lanzamiento se produjo después de que el jueves se suspendiera un intento debido a problemas técnicos
- La nave logró completar una amerizaje controlado en el océano Índico tras una hora de vuelo
La compañía aeroespacial SpaceX ha completado con éxito este viernes el duodécimo vuelo de prueba de su sistema Starship V3, el cohete reutilizable diseñado para futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte, en una misión considerada clave para el desarrollo comercial y tecnológico del programa espacial impulsado por el multimillonario Elon Musk.
El lanzamiento se produjo después de que un intento de despegue fuera suspendido el jueves debido a problemas técnicos. La prueba marcó además el debut de la configuración V3 tanto de la nave Starship como del propulsor Super Heavy, una versión rediseñada para ofrecer mayor potencia, maniobrabilidad y capacidad operativa.
Durante el vuelo, la etapa superior Starship alcanzó el espacio y desplegó 20 satélites simulados de Starlink, además de dos satélites experimentales equipados con nueva tecnología destinada a recopilar datos sobre el comportamiento térmico de la nave durante el reingreso atmosférico.
Aunque uno de los seis motores Raptor dejó de funcionar durante la misión, la nave logró continuar su trayectoria y completar un amerizaje controlado en el océano Índico tras más de una hora de vuelo. Sin embargo, SpaceX canceló una prueba prevista de reencendido del motor en el espacio debido a la anomalía detectada.
Por su parte, el propulsor Super Heavy se separó correctamente minutos después del despegue, pero no consiguió ejecutar de manera exitosa la maniobra de retorno prevista antes de caer en el Golfo de México.
Felicitaciones de Elon Musk
A pesar de esos fallos parciales, la compañía calificó el ensayo como un éxito en la mayoría de sus objetivos. Elon Musk felicitó públicamente al equipo de SpaceX tras el aterrizaje y describió la misión como un “épico primer lanzamiento y aterrizaje del Starship V3”.
El vuelo fue seguido de cerca tanto por la industria espacial como por inversores, ya que la empresa se prepara para una esperada salida a bolsa prevista para el próximo mes. Analistas consideran que el resultado refuerza la confianza en el programa Starship, en el que SpaceX ha invertido más de 15.000 millones de dólares con el objetivo de desarrollar un sistema totalmente reutilizable capaz de abaratar los costes de acceso al espacio.
La NASA también observa con atención el avance del programa, ya que necesita una versión avanzada de Starship para las futuras misiones tripuladas del programa Artemis, destinado a regresar astronautas a la Luna por primera vez desde 1972.
El historial reciente del proyecto ha estado marcado por varios contratiempos. El ensayo anterior, realizado en marzo de 2025, terminó con la explosión del vehículo pocos minutos después del despegue, causando alteraciones temporales en el tráfico aéreo sobre Florida y el Caribe.
Con esta nueva prueba, SpaceX busca consolidar a Starship como la pieza central de su estrategia espacial de largo plazo, que incluye misiones lunares, viajes a Marte y el despliegue masivo de satélites de nueva generación.