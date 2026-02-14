La misión Crew-12 se acopla con éxito en la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX
- Reemplazará al equipo que tuvo que regresar a la Tierra antes de lo previsto por una emergencia médica
- Los cuatro integrantes permanecerán unos nueve meses en la estación
La misión tripulada Crew-12 de la NASA y SpaceX se ha acoplado con éxito este sábado a la Estación Espacial Internacional (EEI), donde ha llegado tras despegar este viernes desde Florida (EE.UU.) para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra antes de lo previsto debido a una emergencia médica.
La cápsula Dragon de SpaceX hizo contacto con la EEI según lo previsto a las 15.15 hora local (20.15 GMT) mientras ambas sobrevolaban Sudáfrica, aproximadamente 34 horas después de su lanzamiento desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial estadounidense en Cabo Cañaveral.
Los miembros de 'Crew-12' son el cosmonauta de Roscosmos Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta francesa de la ESA Sophie Adenot.
Estarán nueve meses en la EEI
Los cuatro astronautas han viajado a la Estación Espacial Internacional, en un vuelo que ha durado más de 24 horas, a bordo de una nave espacial SpaceX Dragon, impulsada a órbita por un cohete Falcon 9. La 'Crew-12' se unirá a las expediciones 74 y 75 a bordo de la Estación durante su estancia, que se espera que dure unos nueve meses.
'Crew-12' se trata del primer vuelo espacial de la especialista de misión Sophie Adenot y el piloto Jack Hathaway, ambos con experiencia como pilotos de pruebas, y el segundo para la comandante Jessica Meir y el especialista de misión Andrei Fedyaev.
Meir ha viajado por primera vez en la nave Dragon, mientras que Fedyaev se ha convertido en el primer cosmonauta en volar dos veces en la nave espacial de SpaceX.
La astronauta francesa eligió el nombre Epsilon para su primera misión, en respuesta al poder de las contribuciones pequeñas pero impactantes, y a cómo muchas partes se unen para formar un todo.
Durante Epsilon, Adenot llevará a cabo una amplia serie de tareas en la Estación Espacial Internacional, entre las que se incluyen experimentos científicos dirigidos por Europa, investigación médica, apoyo a la observación de la Tierra y contribución a las operaciones y el mantenimiento de la Estación.
Sophie Adenot ha sido la primera astronauta en viajar al espacio de la promoción de 2022, de la que forma parte el español Pablo Álvarez, junto con el que se graduó como astronauta el 22 de abril de 2024 con sus compañeros Rosemary Coogan, Raphaùl Liégeois y Marco Sieber tras completar con éxito la formación básica en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia (Alemania).