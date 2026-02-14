La misión Crew-12 se acopla con éxito en la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX

La misión tripulada Crew-12 de la NASA y SpaceX se ha acoplado con éxito este sábado a la Estación Espacial Internacional (EEI), donde ha llegado tras despegar este viernes desde Florida (EE.UU.) para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra antes de lo previsto debido a una emergencia médica.

La cápsula Dragon de SpaceX hizo contacto con la EEI según lo previsto a las 15.15 hora local (20.15 GMT) mientras ambas sobrevolaban Sudáfrica, aproximadamente 34 horas después de su lanzamiento desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial estadounidense en Cabo Cañaveral.

Los miembros de 'Crew-12' son el cosmonauta de Roscosmos Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta francesa de la ESA Sophie Adenot.