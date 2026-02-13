Despega con éxito la misión Crew-12, que reemplazará al equipo que regresó a la Tierra por enfermedad

La NASA ha lanzado con éxito este viernes desde Florida la misión tripulada Crew-12 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI), cuyo objetivo es relevar al equipo que regresó a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes.

Tras dos retrasos a lo largo de la semana provocados por condiciones meteorológicas adversas, la agencia espacial estadounidense y SpaceX han completado el despegue desde Cabo Cañaveral a las 05:15 EST (11:15, hora peninsular española), dando inicio a la misión rumbo al laboratorio orbital.

La tripulación viaja a bordo de una cápsula SpaceX Dragon y está integrada por los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev.

Según ha confirmado la NASA, la cápsula Dragon se acoplará a la EEI a las 15:15 del sábado 14 de febrero (20:15 GMT). La misión Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superando los seis meses habituales del programa comercial conjunto de la NASA y SpaceX. Los cuatro astronautas se unirán a las expediciones 74 y 75 a bordo de la estación durante su estancia.

De izquierda a derecha: el cosmonauta de Roscosmos Andrei Fedyaev; los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir; y la astronauta francesa de la ESA Sophie Adenot. SPACEX via AP

La Crew-12 relevarán a la Crew-11, compuesta por los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov, quienes regresaron a la Tierra el pasado 14 de enero en lo que se convirtió en la primera evacuación médica en la historia de la EEI, tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros. La NASA no ha revelado la identidad del astronauta afectado por motivos de privacidad médica.

Desde esa evacuación, la estación había sido operada por una tripulación reducida formada por el astronauta estadounidense Chris Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, quienes mantuvieron activas las operaciones y los experimentos científicos en curso.

Desde 2020, la asociación NASA-SpaceX ha sido clave para asegurar el acceso continuo a la EEI tanto de tripulación como de carga, ha recordado la NASA durante la transmisión. La primera misión de ese acuerdo comercial, la Demo-2, lanzada en mayo de 2020, marcó el renacimiento de los vuelos espaciales tripulados desde suelo estadounidense y puso fin a la dependencia de naves rusas.

Desde entonces, han despegado un total de 13 tripulaciones rumbo al laboratorio orbital, incluida la de este viernes.