La misión tripulada a la Luna se aplaza al menos hasta marzo tras parar las pruebas por una fuga de combustible

La misión tripulada de la Nasa Artemis II, que tenía previsto su lanzamiento el próximo fin de semana para hacer un viaje alrededor de la Luna, se ha pospuesto al menos hasta marzo, tras detectarse este martes durante las pruebas de ensayo una fuga de combustible.

La NASA completó un ensayo general para la misión Artemis II en las primeras horas de la mañana del 3 de febrero. Para permitir que los equipos revisen los datos y realicen un segundo ensayo general, la NASA ahora apuntará a marzo como la primera oportunidad de lanzamiento, explica la Nasa en su cuenta de X.

El aplazamiento hasta al menos el próximo mes de la misión supone también que los cuatro astronautas que tienen previsto volar en la nave saldrán de la 'cuarentena' que habían iniciado el pasado 21 de enero para asegurar las mejores condiciones de salud, y no volverán a esa cuarentena hasta dos semanas antes de que se fije una nueva fecha para el lanzamiento.