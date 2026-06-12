Las acciones de SpaceX se disparan en la mayor salida a bolsa de la historia y su valor ya supera los 2 billones de dólares

El momento que Wall Street llevaba esperando todo el año ha llegado este viernes, cuando SpaceX, la empresa de inteligencia artificial y aeroespacial propiedad de Elon Musk, ha comenzado a cotizar en el Nasdaq neoyorkino en la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia de los mercados financieros.

El valor, con el ticker SPCX, ha arrancado en 150 dólares, más de un diez por ciento por encima del precio de salida fijado de 135 dólares, y pronto ha superado los 176 dólares con un alza superior al 30%.

La empresa confirmó el jueves que había fijado el precio de 555,6 millones de acciones de clase A en 135 dólares cada una, lo que valora la compañía en unos 1,78 billones de dólares (1,54 billones de euros) y le permite aspirar a captar 75.000 millones de dólares (64.500 millones de euros), una cifra que eclipsa de inmediato la colocación de 29.400 millones de dólares (25.400 millones de euros) de Saudi Aramco, que ostentaba el récord mundial desde hacía casi siete años.

En torno a entre un tres y un cuatro por ciento de las acciones de SpaceX están disponibles actualmente para su negociación en el mercado. La compañía había reservado hasta un treinta por ciento de la oferta para inversores minoristas, incluido un diez por ciento destinado a compradores europeos, pero la cifra final se fijó en el 20 por ciento. En cuanto a los contratos de opciones sobre SPCX, está previsto que comiencen a negociarse la próxima semana.

La OPI también ha acercado a Elon Musk a convertirse en la primera persona que alcanza el billón de dólares, en convertirse en trillonario. En el sistema numérico en español, un trillón equivale a un millón de billones.

Elon Musk en la salida a bolsa de SpaceX GETTY

Junto a Musk, miles de empleados de SpaceX se están beneficiando de la operación y se convierten en millonarios.