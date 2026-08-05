Diez millones de desplazamientos para ver el eclipse: recomendaciones para disfrutarlo sin incidentes

España se prepara para un momento único que no se ve en la Península desde hace más de 100 años: un eclipse solar total. Por ello, se prevé una gran afluencia de personas en los puntos con mejor visibilidad. Se calcula que al menos 10 millones de personas se desplazarán a las zonas de la España vaciada, sobre todo a lugares donde el eclipse será completo y más visible como en A Coruña, Oviedo, León, Soria, Valladolid, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca.

Planificar el viaje Se esperan caravanas kilométricas durante el día 12 por la zona noroeste de España y, para evitar permanecer horas y horas parado en la carretera, se están tomando algunas medidas. El Govern Balear, por ejemplo, cerrará las carreteras de la Sierra de la Tramontana a las 15:00 horas de ese día con el fin de evitar aglomeraciones y retenciones, así como también las vías que llevan a otros espacios naturales como faros o miradores para evitar y minimizar el riesgo de incendios en las islas. El primer paso a seguir es salir con tiempo de casa e, incluso la persona que pueda, debería irse dos o tres días antes a su desino final y procurar regresar más tarde. Además, el día siguiente al gran fenómeno astrológico se producirá la noche de la lluvia de Perseidas, por lo que la gente podrá volver a disfrutar de su lugar de observación para contemplar las estrellas fugaces. Los días previos al fenómeno astronómico se debe explorar la zona para decidir el punto exacto desde donde se va a disfrutar del eclipse. Es importante comprobar que a las 20:30 horas el Sol no se ha puesto en ese lugar y no existe ninguna sombra o edificio que impida visualizar el fenómeno. Si no te queda más remedio y tienes que desplazarte en coche el mismo día del evento, es importante que te nutras de provisiones: depósito de gasolina lleno, coche en perfectas condiciones, agua y comida, pero sobre todo de mucha paciencia.

Reservar alojamiento en lugares clave Si todavía no tienes tu reserva, vas tarde. La mayor parte de los alojamientos ya están ocupados. Se estima que la tasa de ocupación en las zonas donde se podrá visualizar el eclipse ronda el 80%. El problema es que las habitaciones que quedan libres han triplicado su precio en algunos puntos de España como, por ejemplo, Baleares. A pesar de ello, se debe tener en cuenta una consideración, y es que el punto del mapa que se señale para presenciar el fenómeno astronómico debería coincidir con un lugar que se tenga muchas ganas de visitar. Así, se podrá aprovechar el tiempo para conocer sus lugares más turísticos, los más escondidos y poder disfrutar de su gastronomía local. Por ejemplo, si tu destino es Soria, no podrás irte de allí sin comer un torrezno, ni tampoco de León sin probar su cocido maragato. La ermita de San Bartolomé en el Cañón del Río Lobos en Soria Pablo Vicens Getty Images

Ropa cómoda Recuerda que los mejores puntos para observar el fenómeno están en el campo. Es imprescindible llegar con horas de antelación al lugar y, contando con que se producirá en pleno agosto, es importante llevar ropa cómoda, fresca y, sobre todo, un calzado adecuado. Un grupo de personas en el monte vestido con ropa cómoda y calzado adecuado Getty Images/Klaus Vedfelt Habrá que tener en cuenta llevar gorra o sombrero para huir del calor, y será imprescindible echarse protección solar, ya que se pasará mucho tiempo expuesto a la luz ultravioleta. Para los más frioleros, recomendamos llevar una chaqueta, pues durante la ocultación total del Sol la temperatura puede disminuir varios grados, sobre todo en una zona ventosa.

Cuida del entorno La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha desplegado un plan específico llamado 'Trío de Eclipses. Eclipse total 2026', una medida que consiste en facilitar la coordinación interinstitucional para poder reaccionar ante posibles situaciones de emergencia que se puedan producir durante los fenómenos astronómicos en los dos próximos años. Los riesgos más contemplados de este plan son los medioambientales y los incendios forestales. Respecto a los primeros, Protección Civil recomienda no acudir a montañas e invadir fincas o terrenos agrícolas. Se debe mantener un comportamiento respetuoso y no dejar residuos para no alterar, en ningún caso, la fauna local. Respecto a los segundos, queda totalmente prohibido encender fuego, aparcar sobre vegetación seca y ocupar vías para que pasen los servicios de emergencia. Señal de prohibido encender fuego en un pinar CARLOS SANCHEZ PEREYRA Getty Images/Carlos Sanchez Entre las recomendaciones sanitarias destacan estar pendientes de golpes de calor, deshidratación, picaduras de insectos y mantener siempre controladas a las mascotas para evitar pérdidas, ya que durante el eclipse su comportamiento se puede ver alterado.

Visita apps oficiales, no te fíes del tiempo y ojo con el móvil Consulta mapas y apps oficiales para organizar dónde ver el eclipse. Hay aplicaciones que te indicarán en tiempo real y, según tu ubicación, a qué hora se producirá el momento exacto, con posibilidad de poder recrear el fenómeno virtualmente gracias a simuladores y realidad aumentada. ¿Desde dónde ver el eclipse? Mapa y buscador con los puntos de observación oficiales Sin embargo, lo que no se puede controlar es el tiempo que hará ese día. Es importante consultar la meteorología desde la semana de antes pero, sobre todo, los dos días previos. Es recomendable buscar un plan B cercano por si en el lugar elegido llueve o hay nubes. ¿Podrás ver el eclipse o te lo taparán las nubes? El mapa de la nubosidad histórica en tu municipio Javier Galán El eclipse es un momento único y casi irrepetible. El problema es que es tan breve que "si parpadeas, te lo puedes perder" —en sentido literal—. El eclipse total durará muy poco por lo que recomendamos no mirarlo a través de una pantalla de un móvil mientras se graba o fotografía. Además, la lente, tanto del móvil como de la cámara réflex, se pueden dañar y necesitan sus propios filtros. Es recomendable probar días antes o durante la fase parcial del eclipse distintas opciones de luminosidad y saturación para sacar la fotografía perfecta. Guarda la configuración en el dispositivo para aplicarla en el momento perfecto.