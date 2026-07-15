El mecanismo de Anticitera: el artefacto más enigmático de la Antigüedad que predecía eclipses

El mecanismo de Anticitera es uno de las objetos tecnológicos más fascinantes de la Antigüedad, y para muchos el artefacto más enigmático de todos cuantos se han descubierto hasta ahora. Construido probablemente por científicos griegos entre los siglos III y I a.C., se trata de una computadora analógica, capaz de predecir fenómenos astronómicos con una sofisticación que no volvería a verse en Europa hasta 1.500 años después, con la invención de los primeros relojes astronómicos. Fue recuperado en 1901 de un naufragio frente a la isla griega de Anticitera, y durante décadas su complejidad interna permaneció en gran medida incomprendida. Solo con tomografía computarizada y tecnología de imagen moderna se ha podido descifrar su funcionamiento.

Este extraordinario artefacto —conservado actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas— poseía capacidades astronómicas sorprendentemente avanzadas para su época. Era capaz de calcular la posición del Sol en el zodíaco a lo largo del año y determinar la posición y las fases de la Luna. Permitía además proyectar eclipses solares y lunares —pasados y futuros— mediante el ciclo de saros, de 18 años de duración. Incorporaba también el ciclo metónico de 19 años, empleado para sincronizar los calendarios lunar y solar.

Algunos investigadores sostienen que el mecanismo incluso podía representar las posiciones de los cinco planetas conocidos en la Antigüedad —Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno—, aunque este aspecto continúa siendo motivo de debate. Asimismo, el artefacto registraba los ciclos de los juegos panhelénicos, incluidos los Juegos Olímpicos.

Reproducción en tres dimensiones del mecanismo de Anticitera, expuesta en Atenas. D. SÁEZ PAPACHRISTOU / EFE

¿Cómo funcionaba? El mecanismo de Anticitera tenía al menos 37 engranajes de bronce encajados en una estructura de madera del tamaño aproximado de una caja de zapatos. Girando una manivela en el lateral, se ponía en marcha un sistema de transmisiones que calculaba simultáneamente el movimiento de varios cuerpos celestes. Para entender su funcionamiento hay que partir de que la Luna no se mueve a velocidad constante. Se acelera cuando está más cerca de la Tierra (perigeo) y se ralentiza cuando está más lejos (apogeo). Esto hacía que los cálculos lunares simples fallaran. Los astrónomos griegos lo sabían y habían desarrollado modelos matemáticos para corregirlo, heredados en parte de la astronomía babilónica. El mecanismo resolvía el problema con un dispositivo extraordinario: un piñón montado no en el centro de un engranaje mayor, sino ligeramente desplazado, lo que hacía que girara a velocidad variable. Al rotar, este sistema producía una variación periódica de velocidad que imitaba exactamente la aceleración y desaceleración real de la Luna en su órbita elíptica. Era, en esencia, una simulación mecánica de la ecuación de la Luna. Reconstrucción del funcionamiento del mecanismo de Anticitera. TONY FREETH En la cara trasera del mecanismo había al menos dos espirales grabadas en el bronce, con marcas como las divisiones de un disco de gramófono. Una registraba el ciclo metónico (235 meses lunares o casi 19 años solares), que permite saber cuándo Sol y Luna vuelven a coincidir en la misma posición. La otra registraba el ciclo de saros (223 meses sinódicos, o 18 años, 11 días y 8 horas), que es el período tras el cual se repiten los eclipses en la misma secuencia. Una tercera subdivisión, el exeligmos (triple Saros, o 54 años y 33 días), corregía la pequeña desviación que acumula el saros en la hora del día en que ocurre el eclipse. Combinando estas tres ruedas de tiempo, el mecanismo podía señalar con antelación las fechas probables de eclipses solares y lunares, indicando también si serían visibles desde Grecia o no. Cuando se descubrió en el fondo del mar Egeo, el mecanismo estaba fragmentado y muy deteriorado, y hay piezas irrecuperables. El debate más activo entre investigadores (en particular el equipo de University College London, que publicó una reconstrucción completa en 2021) es si el reverso incluía también un planetario que mostraba los movimientos de los cinco planetas conocidos. Las inscripciones recuperadas mencionan a Venus y Saturno con suficiente claridad como para que la mayoría de los especialistas lo considere probable, pero la mecánica concreta de cómo lo lograba sigue siendo objeto de diferentes interpretaciones. Lo que es incontestable es que el nivel de miniaturización y la precisión de los engranajes no encuentran similitud en ningún artefacto conocido hasta la Europa medieval tardía. Quien lo fabricó —posiblemente en el entorno de Rodas, quizás con influencia de la escuela de Posidonio o Hiparco— dominaba tanto la astronomía teórica como la mecánica de precisión a un nivel que durante siglos no volvió a existir en el mundo occidental. Otra de las incógnitas que lo rodean es por qué solo se ha encontrado uno y, si hubo más, qué fue de ellos.