Francia - España, en directo hoy en vídeo la semifinal del Mundial 2026
- España se juega el pase a la gran final de Nueva York contra una temible Francia
- Sigue en directo el partido entre España y Francia de semifinales del Mundial 2026
España jugará ante Francia el primer partido de semifinales de este Mundial de 2026. El estadio de Dallas será testigo del partido que dará el primer finalista del campeonato. Los de De la Fuente tendrán que sufrir para derrotar a la Francia de Mbappé, Olise, Dembélé y compañía. España ha ganado sus dos últimos duelos contra la selección de Deschamps, tanto en la Eurocopa 2024 como en la Nations League.
Sigue el partido entre Francia y España a partir de las 21:00, en La1 y RTVE Play y minuto a minuto debajo de estas líneas.
Francia - España, en directo hoy | Mundial 2026
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18:53
Revive las declaraciones de Lamine Yamal y Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al Francia - España:
Lamine Yamal: "Acepto el reto, para eso he venido"
Luis de la Fuente: "Sería la guinda del pastel ganar un Campeonato del Mundo"
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18:40
Francia llega a semifinales con paso firme tras eliminar a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0), mostrando una defensa muy sólida y un ataque liderado por Mbappé.
España alcanza las semifinales después de superar a Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1), respaldada por un juego colectivo de alto nivel y una generación joven encabezada por Lamine Yamal.
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18:30
Empieza la previa del partidazo de semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España. Síguelo desde las 18:30h en La 1 y RTVE Play con Lara Gandarillas y Marcos López desde Dallas.
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18:15
'Francia - España, el choque entre las mejores versiones del orden y el talento'
Lee aquí el artículo de DatosRTVE que firma José Á. Carpio
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17:59
Ambos equipos son los mejores defensivamente de este Mundial 2026. Francia ha encajado dos tantos en lo que va de torneo mientras que España, solo uno.
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17:45
Ambos equipos son conocidos habituales en semifinales de grandes torneos. Tras la Eurocopa 2024 y la Nations 2025, ambos con victoria española, hoy toca descubrir si a la tercera va la vencida para Francia o si España mantiene su dominio.
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17:30
Buenas tardes y bienvenidos a la narración del gran partido de semifinales entre Francia y España que comenzará a las 21h. en el Estadio de Dallas.