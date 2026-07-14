Francia - España, en directo hoy en vídeo la semifinal del Mundial 2026

España jugará ante Francia el primer partido de semifinales de este Mundial de 2026. El estadio de Dallas será testigo del partido que dará el primer finalista del campeonato. Los de De la Fuente tendrán que sufrir para derrotar a la Francia de Mbappé, Olise, Dembélé y compañía. España ha ganado sus dos últimos duelos contra la selección de Deschamps, tanto en la Eurocopa 2024 como en la Nations League.

Sigue el partido entre Francia y España a partir de las 21:00, en La1 y RTVE Play y minuto a minuto debajo de estas líneas.