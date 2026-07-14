Francia - España: la selección española y su idilio con las semifinales de los grandes torneos

Las estadísticas no ganan partidos. Muchas veces no sirven de nada, aunque los periodistas nos afanemos en mostrarlas constantemente. Sin embargo, en ocasiones sí valen para insuflar moral, confianza y optimismo. La historia dice que hay equipos que se crecen cuando alcanzan las rondas finales y la selección española es uno de ellos. O al menos eso es lo que dicen los números.

El encuentro ante Francia será la undécima semifinal que España dispute en un gran torneo, si entendemos como tal el Mundial, la Eurocopa y la Nations League. Pues bien, la Roja ha superado esta fase del campeonato en nueve de las diez ocasiones previas. Un dato extremadamente positivo que habla de la fiabilidad de la selección española cuando se empieza a oler el metal.

Solo Italia ha tumbado a España en una semifinal España únicamente ha sucumbido ante la selección italiana en el penúltimo escalón de un gran torneo. Fue en la famosa 'Eurocopa del COVID', que tuvo que aplazarse un año y que tuvo que disputarse en 2021. En aquella ocasión, la 'Azzurra' privó a la Roja de la final al ganar en la tanda de penaltis. Antes de aquel partido en Wembley, España había superado todas sus semifinales. La primera tuvo lugar en la Eurocopa de 1964, primer trofeo importante que llegó a las vitrinas españolas. La selección venció a Hungría en 'semis' por 2-1 iniciando su (casi) inmaculado camino por esta ronda. La segunda semifinal se hizo esperar veinte años y tuvo lugar en la Eurocopa de Francia 1984. La Roja derrotó a Dinamarca en la tanda de penaltis antes de caer ante la anfitriona en la final. La siguiente se demoró aún más, veinticuatro años concretamente. Ahí comenzó el ciclo dorado de la selección española, que ganó tres títulos consecutivos. En 'semis', España derrotó a Rusia en la Eurocopa 2008 (0-3), Alemania en el Mundial 2010 (1-0) y Portugal en la Eurocopa 2012 (0-0 y 4-2 en penaltis). Tras superar cinco semifinales consecutivas, España cayó ante Italia en la Eurocopa 2020, pero tras ese tropiezo volvió la buena dinámica. España ha llegado a la 'Final Four' de la Nations League en tres de sus cuatro ediciones y en todas ellas superó la penúltima ronda. La Roja apeó a Italia en 2021 (1-2) y 2023 (2-1) y a Francia en 2025 (5-4). Solo nos queda una por recordar y fue ante el mismo rival de este martes. España eliminó a 'Les Bleus' en la semifinal de la pasada Eurocopa 2024 (2-1). Si tenemos en cuenta otros torneos, los números mejoran. En la extinta Copa Confederaciones, España tiene una de cal y otra de arena: cayó en las semifinales en 2009 ante Estados Unidos (0-2) y venció en las de 2013 frente a Italia en la tanda de penaltis. Además, la selección tumbó a Marruecos (1-2) en el penúltimo escalón de los últimos Juegos Olímpicos de París 2024.

La Roja, con todos disponibles y una duda en el once España llega a la semifinal del Mundial con la confianza por las nubes tras ganar los dos últimos encuentros sobre la bocina ante Portugal y Bélgica gracias a los tantos de Mikel Merino. Los ánimos están arriba, como se vio en el último entrenamiento en el Estadio Cotton Bowl de Dallas, donde las risas, las bromas y los gritos se hicieron notar. En esa última sesión participaron todos los internacionales. Con el once titular prácticamente definido, solo hay una duda: si Luis de la Fuente optará por Pedri o por Fabián Ruiz para acompañar a Rodri Hernández y Dani Olmo en el centro del campo. Preguntado por esa incógnita en el centro del campo, Luis de la Fuente tiró de humor: "Cada uno tiene sus virtudes y sus características. Lo más importante es que pueden jugar los dos juntos. Si tengo esa duda, ponemos a los dos y se acabó el problema". Luis de la Fuente: "Sería la guinda del pastel ganar un Campeonato del Mundo" ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026) Lamine Yamal también habló en rueda de prensa antes del encuentro ante Francia. Al extremo, que aseguró que es "el partido más importante" de su vida, se le da bien la selección gala. Le ha marcado tres goles en dos encuentros, incluido el antológico tanto en las semifinales de la Eurocopa 2024. “1⃣ Lamine Yamal. 1-1 vs Francia (semifinales)



El 'N 1' para la 'N 1' de #Euro2024 #EuroRTVE



𝑺𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒃𝒓𝒂𝒔 para definir el fenómeno Yamal y su espectacular gol.



Una obra de arte en sí misma, con la marca registrada del 19 de la @SEFutbol pic.twitter.com/Brlt3ZYRF3“ — Teledeporte (@teledeporte) July 18, 2024 "No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto, para eso he venido", aseguró Lamine, que este lunes cumplió 19 años. Lamine Yamal antes del Francia - España: "Acepto el reto, para eso he venido" NOELIA ÁLVAREZ

Francia, la única que lo ha ganado todo en este Mundial La selección francesa ha demostrado ser el equipo más regular del torneo. Cuenta sus seis partidos por victorias y es el equipo más goleador del Mundial con dieciséis dianas. El equipo de Didier Deschamps venció con autoridad a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (1-4) en fase de grupos, goleó a Suecia en dieciseisavos (3-0) y sufrió un poco más para superar a Paraguay en octavos (0-1) y a Marruecos en cuartos (2-0). Sus estrellas llegan en plena forma, con Mbappé y Dembéle como grandes figuras. El futbolista del Real Madrid suma ocho goles, por los cinco del delantero del PSG. Se espera que Didier Deschamps apueste por el mismo once que ganó a Marruecos, con sus cuatro figuras en ataque (Doué, Olise, Mbappé y Dembélé) y con Saliba y Upamecano en el centro de la zaga, a pesar de que ambos no se ejercitaron el sábado con sus compañeros. Luis de la Fuente afirmó que tienen "muy estudiado" al equipo francés. "Tienen futbolistas de una dimensión excepcional, pero nosotros también. El tema del juego es intentar imponer las características y el estilo e intentar minimizar y controlar las fortalezas del rival. Vamos a estar muy pendientes de estos jugadores. Intentaremos imponer nuestro estilo", añadió.