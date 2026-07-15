Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 15 de julio

Segunda semifinal del Mundial 2026. Inglaterra y Argentina se verán las caras para hacerse con el segundo hueco en la final de Nueva York de este domingo 19 de julio. El partido arranca a las 21:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Dallas (EEUU). El encuentro será retransmitido en directo y de forma gratuita por La 1 y RTVE Play.

Los Inglaterra – Argentina son más que un partido. De fondo, la Guerra de las Malvinas que enfrentó a las dos potencias mundiales. Esa animadversión se ha trasladado a los terrenos de juego, donde sus enfrentamientos han pasado a la posteridad. En las retinas todavía ‘La mano de Dios’ y ‘El gol del siglo’, obra de Maradona, de los que en estas fechas se cumple el 40 aniversario. En aquella ocasión, el combinado albiceleste se adjudicó la victoria por 2-1 y acabó bordando la estrella mundial sobre su escudo.

Hoy, el equipo de Los tres leones quieren revancha. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega en plena forma después de haber firmado una fase de grupos y una ronda eliminatoria casi perfecta, eliminando incluso a México en la olla a presión en que se convirtió el estadio Azteca. Su contundencia ofensiva, de la mano de Harry Kane y de un renacido Bellingham, intentará compensar los problemas que se aventuran en defensa, con varias bajas relevantes.

Argentina también está destacando por su definición en el área rival, aunque su nivel ha dejado muchas dudas durante todo el campeonato. No ha perdido, pero se está abonando a la prórroga. De hecho, frente a Suiza logró el pase gracias a un gol en el tiempo de añadido de Julián Álvarez. Él podría ser una de las sorpresas de Scaloni para el encuentro, acompañando a un Messi que quiere amarrar la Bota de Oro del que será su último Mundial.

RTVE se está volcando con la selección en el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Para este encuentro, RTVE Play ha preparado una programación especial que incluye el videopódcast más futbolero Fútbol de calle, desde las 19:30 horas y CTA, con la retransmisión alternativa del choque, a partir de las 20:30 horas. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 15 de julio Semifinales •Inglaterra - Argentina. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Atlanta (EEUU)