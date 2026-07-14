Inglaterra - Argentina: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de semifinales del Mundial 2026

Este 15 de julio, desde el estadio de Atlanta, las selecciones de Inglaterra y Argentina se enfrentarán para lograr un puesto en la gran final del Mundial 2026 a partir de las 21:00 horas (hora peninsular). El partido será retransmitido en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play.

Los Inglaterra – Argentina son siempre más que un simple partido. Ambas selecciones se han enfrentado en 14 ocasiones, con un saldo a favor de los ingleses, que lograron seis victorias, por tres victorias para Argentina y cinco empates. Tan solo en los mundiales, se han medido en cinco ocasiones, con tres triunfos para Inglaterra, un empate (que acabó con victoria para Argentina en penaltis) y una victoria para Argentina. La última vez que se vieron las caras fue en 2005, en un amistoso en Ginebra, que terminó con victoria británica por 3-2.

Cuarenta años de ‘La mano de Dios’ Algunos de estos enfrentamientos en el torneo mundialista han quedado para siempre en la retina de los amantes del balompié. Por ejemplo, el Inglaterra- Argentina de 1966 disputado precisamente en el estadio de Wembley. La expulsión del capitán argentino Rattín, recientemente fallecido, desembocó en una trifulca monumental entre jugadores y público con lluvia de latas de cerveza contra la albiceleste incluida. En México ’86, el protagonista absoluto fue Maradona, con su histórica ‘Mano de Dios’ y con el bautizado como ‘Gol del Siglo’, de lo que se acaba de cumplir 40 años. El último gran duelo fue en 1998. Al final de los 90 minutos, el partido acabó con empate a dos, pero los albicelestes pasaron a cuartos en una agónica tanda de penaltis. Este gol para la historia cumple 40 años el mismo día que Messi hace historia.



Jorge Valdano cuenta como vivió el gol de la 'mano de Dios' de Diego Maradona en el Inglaterra - Argentino de México 86'. #MundialRTVE



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Inglaterra, problemas en el lateral derecho Con estos antecedentes y la siempre omnipresente Guerra de las Malvinas que sale siempre a colación cuando se habla de estas dos potencias, los equipos de Lionel Scaloni y Thomas Tuchel llegan convencidos de su victoria. Inglaterra ha firmado alguno de los encuentros más redondos de este Mundial, lo que le permitió clasificarse sin problemas para la ronda eliminatoria. Allí, sufrió para dejar en el camino a RD Congo (2-1), pero se desquitó en el estadio Azteca contra el anfitrión México (2-3). En cuartos, contra Noruega, necesitaron de Bellingham para dar la vuelta al marcador y lograr el pase. Harry Kane celebra el pase a semifinales de Inglaterra contra NoruegaPhoto by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Se ha mostrado como uno de los conjuntos más contundentes en ataque, con 17 goles a favor en esta edición, y sólido en defensa, con tan solo seis en contra. Para este encuentro, sin embargo, Tuchel no podrá recurrir a sus laterales de confianza, con Quansah sancionado y James con molestias, lo que obligará al técnico a buscar alternativas. Quienes llegan en racha son los dos grandes goleadores: Harry Kane y Bellingham, empatados con seis goles en el ranking de máximos artilleros de esta edición.

¿Quién acompañará a Messi en la delantera? Argentina por su parte ha vivido una fase eliminatoria de infarto, con dos prórrogas (ante Cabo Verde y Suiza) y un gol en el tiempo de añadido en el encuentro contra Egipto, que remontó en apenas quince minutos. Esto le ha permitido seguir con su racha de doce partidos invicta en campeonatos mundiales. Parte de este rendimiento está en el excelente estado de forma que sigue demostrando Messi, que volverá a ser fijo en la alineación de Scaloni. La duda volverá a ser quién le acompaña arriba, con Lautaro y Julián Álvarez como opciones. La “araña” se convirtió en héroe nacional tras su gol en la prórroga contra Suiza y, como él mismo ha confesado: siente que va de menos a más. Julián Álvarez en el Argentina - SuizaCarl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP