Noruega – Inglaterra, en directo hoy el partido de cuartos de final del Mundial 2026: narración minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto del partido entre las selecciones de Noruega e Inglaterra de cuartos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que se disputa en el estadio Miami Gardens.

En directo, Noruega - Inglaterra | Mundial 2026

Tercer partido de cuartos de final del Mundial 2026, es el turno de Noruega e Inglaterra. Partido de altos vuelos con los ingleses como claros favoritos ante la selección vikinga liderada por Haaland. No vale confiarse, ya que los noruegos ya han dado una de las mayores sorpresas del Mundial eliminando en la fase de octavos a la pentacampeona Brasil de Ancelotti y Vinicius.

Con un Erling Braut Haaland que busca no sólo el pase a semifinales, sino continuar en la lucha por ser el máximo anotador del Mundial, la selección nórdica ya se ha ganado el corazón de todos los amantes del fútbol que han visto cómo un país que no pisaba un Mundial desde el año 1998 ha conseguido entrar entre los ocho mejores equipos del mundo.

El estilo vikingo que ha impresionado el mundo del fútbol no se limita únicamente a su juego, las imágenes de Ståle Solbakken, entrenador de Noruega, celebrando cada victoria con su familia, o las impresionantes celebraciones multitudinarias haciendo remo, son ejemplos del carisma que emana el equipo. Sin embargo, a las semifinales no se llega con gestos y aura.

Inglaterra llega con un equipo enchufado que ha demostrado gran corazón y capacidad de sufrimiento para eliminar a la anfitriona México, en el Estadio Azteca. Con un gran Jude Bellingham y un infalible Harry Kane, los de Tuchel no se van a confiar ante su supuesto favoritismo. Han visto cómo dos zarpazos de Haaland dejaron fuera a Brasil y no piensan caer en la misma trampa.

Con un juego dinámico, ofensivo y organizado, los three lions buscarán desarbolar la defensa noruega y colarse en las semifinales como ya hicieron en el Mundial de 2018 donde cayeron contra la Croacia de Luka Modrić. Para ello tienen una tarea nada fácil contra un combinado nórdico que ya ha hecho historia, pero que se niega a acabar su cuento de hadas.