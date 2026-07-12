Hora, dónde ver en TV y claves del Séptimo Encierro de San Fermín 2026

El 13 de julio a las 08:00 horas (hora peninsular) tiene lugar en Pamplona el Séptimo Encierro de las fiestas de San Fermín 2026. Tras los primeros encierros, los portones de Santo Domingo se abren de nuevo para dar paso a los seis toros de Miura y sus cabestros. Comienza así una carrera frenética por el casco viejo pamplonés hasta llegar al coso taurino. Durante los 875 metros de recorrido, cientos de corredores desafían al peligro en apenas unos minutos, regalándonos el instante más emocionante y cargado de adrenalina de todo el festival.

En esta ocasión, los míticos Miura no ponen el broche de oro a los encierros. Estos colosos sevillanos, con más de 175 años de historia, llegan a Pamplona con una imponente presencia y una gran capacidad de orientación, lo que los convierte en un reto monumental y muy peligroso. Cada año, su participación escribe nuevas páginas en la historia de los Sanfermines.

Hora, canal y dónde ver el Séptimo Encierro de San Fermín 2026 El séptimo encierro de San Fermín 2025 desde Pamplona podrá verse este lunes 13 de julio a partir de las 8:00 horas en La 1, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la primera jornada de Sanfermines y la última hora en RNE y en el minuto a minuto de RTVE.es. Por la tarde en la Feria del Toro, Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo se enfrentarán a estos legendarios animales en una jornada que siempre se vive como un acontecimiento histórico.