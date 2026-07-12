El Gobierno de Macron llama "racista" a Rajoy por decir que en su selección no hay franceses: "Absolutamente inaceptable"
- Rajoy hizo esta afirmación en una columna tras la clasificación de la selección española de fútbol para semifinales
- El Ejecutivo francés le reprocha su "odio" y anima a la Federación Francesa de Fútbol a iniciar acciones legales
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha causado una oleada de indignación en Francia por decir que en la selección de fútbol de este país "no hay franceses". El Gobierno de Emmanuel Macron le ha acusado de "racista" por unas declaraciones que son "absolutamente inaceptables" e incluso ha animado a la Federación Francesa de Fútbol a iniciar "acciones legales".
La polémica surge tras una columna que Rajoy publicó en El Debate el pasado viernes, después de que la Selección Española de futbol se clasificara para semifinales en el Mundial de Fútbol. En concreto, dijo que la selección francesa dispone de "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".
Desde el Ejecutivo francés, le han recordado que de los 26 futbolistas convocados por el seleccionador Didier Deschamps son franceses y tienen la nacionalidad como tal. Únicamente tres nacieron fuera de Francia (Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba) y el resto nació en territorio francés, aunque muchos son hijos o nietos de inmigrantes.
El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez (Renaissance), ha calificado este domingo de "absolutamente inaceptables" sus declaraciones y ha defendido que "no refleja en absoluto lo que es Francia". En una entrevista en la televisión BMF TV, ha recalcado que el suyo es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y ha lamentado que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.
"Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para vivir todos juntos con cohesión. Francia es una República en la que todo el mundo tiene su lugar, sea cual sea su origen, sus convicciones o su religión, siempre que se respeten las reglas comunes de la República", ha sentenciado, y ha lamentado que declaraciones como esas "no ofrecen una imagen de esperanza" a muchos jóvenes franceses y ha confesado que le producen "desolación".
Nuñez ha enmarcado además la polémica en el debate sobre la identidad nacional y ha rechazado la visión de quienes oponen una supuesta "Francia histórica" o "Francia cristiana" (defendida por la extrema derecha) a una "nueva Francia" (tesis de la extrema izquierda). "Solo hay una Francia", ha afirmado, "una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar", ha insistido.
"No son deslices, es odio"
Otros compañeros de gabinete se han expresado en términos similares, como la ministra de Ultramar, Naïma Moutchou (Horizons), que ha dicho que "con cada victoria de 'les Bleus' (los azules) resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas". "No son meros 'deslices'. Es un odio metódico y normalizado hacia Francia y lo que representa", ha denunciado, y ha invitado a la Federación Francesa de Fútbol a iniciar "acciones legales".
Su colega Aurore Bergé (Lucha contra la Discriminación, de Renaissance) ha criticado también los "repetidos deslices racistas": "Ya es hora de que cesen y de que el deporte vuelva a ser deporte, un lugar donde se te juzga por tu talento y por ningún otro criterio".
Las críticas se han extendido por el arco parlamentario francés. El primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, ha defendido que "Francia no es una nación étnica. No tiene un color de piel ni una religión. Es una nación política unida en torno al lema de la República, por mucho que le disguste a la derecha racista".
"Ayer una senadora de Paraguay, ahora el expresidente del Gobierno de España: no pueden evitar expresar un racismo asqueroso para intentar poner nerviosa a nuestra hermosa selección de Francia", ha coincidido su homólogo del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel.
Se ha referido a las palabras de la senadora Celeste Amarilla, que profirió insultos racistas a Kylian Mbappé tras el Francia - Paraguay del sábado 4 en la red social X, llamándole ''camerunés colonizado'' y diciendo ''que chupaba cocos en vez de leche materna'.
Y también la Embajada Francesa en España se ha referido a las palabras de Rajoy en un mensaje en X, en el que ha afirmado que "sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos". Así, ha recordado que "todos los jugadores de la selección francesa son franceses": "De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también".
La polémica reaviva un debate recurrente en Francia sobre inmigración e identidad nacional que cobró fuerza tras la victoria de la selección francesa en el Mundial de 1998, cuando la extrema derecha cuestionó que aquel equipo representara a la "verdadera" Francia por el origen familiar de varios de sus jugadores.