El Gobierno de Macron llama "racista" a Rajoy por decir que en su selección no hay franceses: "Absolutamente inaceptable"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha causado una oleada de indignación en Francia por decir que en la selección de fútbol de este país "no hay franceses". El Gobierno de Emmanuel Macron le ha acusado de "racista" por unas declaraciones que son "absolutamente inaceptables" e incluso ha animado a la Federación Francesa de Fútbol a iniciar "acciones legales".

La polémica surge tras una columna que Rajoy publicó en El Debate el pasado viernes, después de que la Selección Española de futbol se clasificara para semifinales en el Mundial de Fútbol. En concreto, dijo que la selección francesa dispone de "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

Desde el Ejecutivo francés, le han recordado que de los 26 futbolistas convocados por el seleccionador Didier Deschamps son franceses y tienen la nacionalidad como tal. Únicamente tres nacieron fuera de Francia (Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba) y el resto nació en territorio francés, aunque muchos son hijos o nietos de inmigrantes.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez (Renaissance), ha calificado este domingo de "absolutamente inaceptables" sus declaraciones y ha defendido que "no refleja en absoluto lo que es Francia". En una entrevista en la televisión BMF TV, ha recalcado que el suyo es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y ha lamentado que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.

"Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para vivir todos juntos con cohesión. Francia es una República en la que todo el mundo tiene su lugar, sea cual sea su origen, sus convicciones o su religión, siempre que se respeten las reglas comunes de la República", ha sentenciado, y ha lamentado que declaraciones como esas "no ofrecen una imagen de esperanza" a muchos jóvenes franceses y ha confesado que le producen "desolación".

Nuñez ha enmarcado además la polémica en el debate sobre la identidad nacional y ha rechazado la visión de quienes oponen una supuesta "Francia histórica" o "Francia cristiana" (defendida por la extrema derecha) a una "nueva Francia" (tesis de la extrema izquierda). "Solo hay una Francia", ha afirmado, "una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar", ha insistido.