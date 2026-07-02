Deutsche Welle no ha informado de una recogida firmas para excluir a jugadores de origen africano o musulmanes de la selección alemana
- Este vídeo de un jugador marroquí haciendo el gesto de decapitar no es del Mundial 2026, es un bulo
- Envíanos consultas al 659800555 o a verificartve@rtve.es
Tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en dieciseisavos del Mundial 2026, en redes sociales aseguran que el medio Deutsche Welle ha informado de una campaña de recogida de firmas para prohibir que "africanos y musulmanes" jueguen en la selección germana. Es un bulo. Deutsche Welle no ha publicado esa información y la Federación Alemana de Fútbol niega que hayan recibido ninguna petición con ese objetivo. Estos mensajes forman parte de discursos de odio racista contra jugadores de origen extranjero que participan con selecciones europeas en el Mundial 2026.
Un mensaje de X del 30 de junio, compartido más de 4.000 veces, dice: "Tras el penal errado del jugador Jonathan Tah, que terminó con la eliminación alemana, el Diario Deutsche Welle filtró la noticia de que alemanes empezaron a juntar firmas para prohibir que africanos y musulmanes puedan jugar en la selección". La publicación incluye una fotografía de Jonathan Tah y otra del escudo de la selección de Alemania.
Deutsche Welle (DW) no ha publicado esa información, es un bulo
El medio alemán Deutsche Welle (DW) ha desmentido a través de su equipo de verificación que exista una petición contra los jugadores de la selección con orígenes extranjeros y que hayan publicado esa información. Mediante una búsqueda por palabras clave, tampoco encontramos que DW ni ningún otro medio informe sobre una solicitud para excluir a jugadores de origen "africano" o "musulmanes" de la selección nacional germana.
La Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó a Deutsche Welle que no ha recibido ninguna información sobre esa supuesta petición. "En cualquier caso", aclara la Federación, el contenido de esa recogida de firmas "contradice flagrantemente los valores que defiende la Federación Alemana de Fútbol (DFB)". "La DFB está claramente comprometida con la diversidad, la integración y la convivencia respetuosa. La discriminación, la exclusión o las acusaciones racistas no tienen cabida en el fútbol ni en nuestra sociedad", añaden.
Mensajes racistas contra Jonathan Tah y otros jugadores en el Mundial
Alemania ha caído en dieciseisavos de final del Mundial contra Paraguay tras el empate por 1-1 en los 90 minutos y la prórroga y perder en la tanda de penaltis. Es la tercera vez consecutiva que el combinado germano, cuatro veces ganador de la Copa del Mundo, no alcanza los octavos de final. Desde que se produjo la eliminación, en VerificaRTVE hemos detectado varios mensajes de odio racista en redes sociales contra algunos jugadores alemanes, en particular contra Jonathan Tah, defensa nacido en Hamburgo, de padre marfileño y madre alemana, quien falló el penalti decisivo contra Paraguay.
““
La Federación de Fútbol de Alemania ha denunciado estos mensajes racistas en una publicación de Instagram: "Asumimos las críticas a nuestro rendimiento. Son justificadas y forman parte del deporte. Pero el odio no tiene cabida en él. No aceptamos el racismo ni ningún otro tipo de discriminación".
Desde que comenzó el Mundial 2026, en VerificaRTVE te hemos contado cómo se ha utilizado este torneo para difundir el discurso de odio racista contra jugadores de selecciones europeas de origen africano o musulmanes. Algunos perfiles de redes sociales han utilizado la inteligencia artificial (IA) para generar imágenes islamófobas contra el español Lamine Yamal. También hemos comprobado cómo se ha suplantado con IA la voz de un narrador argentino para presentarle diciendo que Francia es una selección africana.