Deutsche Welle no ha informado de una recogida firmas para excluir a jugadores de origen africano o musulmanes de la selección alemana

Tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en dieciseisavos del Mundial 2026, en redes sociales aseguran que el medio Deutsche Welle ha informado de una campaña de recogida de firmas para prohibir que "africanos y musulmanes" jueguen en la selección germana. Es un bulo. Deutsche Welle no ha publicado esa información y la Federación Alemana de Fútbol niega que hayan recibido ninguna petición con ese objetivo. Estos mensajes forman parte de discursos de odio racista contra jugadores de origen extranjero que participan con selecciones europeas en el Mundial 2026.

Un mensaje de X del 30 de junio, compartido más de 4.000 veces, dice: "Tras el penal errado del jugador Jonathan Tah, que terminó con la eliminación alemana, el Diario Deutsche Welle filtró la noticia de que alemanes empezaron a juntar firmas para prohibir que africanos y musulmanes puedan jugar en la selección". La publicación incluye una fotografía de Jonathan Tah y otra del escudo de la selección de Alemania.