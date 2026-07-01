Este vídeo de un jugador marroquí haciendo el gesto de decapitar no es del Mundial 2026, es un bulo

Difunden en redes sociales un vídeo en el que se ve a un futbolista marroquí haciendo un gesto de decapitar y lo presentan como si ocurriera durante el Mundial 2026. Es un bulo, se trata de una grabación de 2023. Las imágenes corresponden a la celebración de la selección de Marruecos tras ganar la Copa Africana de Naciones sub-23. También se difundió descontextualizado durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la grabación que se ha viralizado en redes se ve a un jugador con la camiseta de Marruecos y el dorsal 17 gritando ante la cámara y a un segundo futbolista que se pasa el dedo por el cuello. "Un jugador marroquí hace un gesto de degollar mientras grita 'Allahu Akbar'" después de marcar un gol, representando directamente versículos coránicos sobre golpear los cuellos de los infieles", dice en inglés una publicación de X del 30 de junio compartida más de 21.000 veces. Encontramos otros mensajes y comentarios en redes que mencionan a la cuenta oficial del Mundial 2026 y cuestionan por qué no reciben sanción. "¿Esto es el fair play, FIFA?", leemos en otro mensaje que difunde el mismo vídeo.