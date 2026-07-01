Este vídeo de un jugador marroquí haciendo el gesto de decapitar no es del Mundial 2026, es un bulo
Difunden en redes sociales un vídeo en el que se ve a un futbolista marroquí haciendo un gesto de decapitar y lo presentan como si ocurriera durante el Mundial 2026. Es un bulo, se trata de una grabación de 2023. Las imágenes corresponden a la celebración de la selección de Marruecos tras ganar la Copa Africana de Naciones sub-23. También se difundió descontextualizado durante los Juegos Olímpicos de París 2024.
En la grabación que se ha viralizado en redes se ve a un jugador con la camiseta de Marruecos y el dorsal 17 gritando ante la cámara y a un segundo futbolista que se pasa el dedo por el cuello. "Un jugador marroquí hace un gesto de degollar mientras grita 'Allahu Akbar'" después de marcar un gol, representando directamente versículos coránicos sobre golpear los cuellos de los infieles", dice en inglés una publicación de X del 30 de junio compartida más de 21.000 veces. Encontramos otros mensajes y comentarios en redes que mencionan a la cuenta oficial del Mundial 2026 y cuestionan por qué no reciben sanción. "¿Esto es el fair play, FIFA?", leemos en otro mensaje que difunde el mismo vídeo.
Un vídeo de 2023 registrado en la Copa Africana de Naciones sub-23
Este vídeo no corresponde al Mundial 2026, se grabó el 8 de julio de 2023 y muestra la celebración de Marruecos tras ganar la Copa África de Naciones sub-23 ante Egipto. La grabación la difundió una cuenta de Instagram llamada '@morocco_team_1', que posteriormente eliminó la publicación. Gracias a la herramienta de archivo Ghost Archive hemos encontrado el mensaje que compartió las imágenes que ahora circulan en redes como actuales el 9 de julio de 2023 (1 y 2).
El jugador que hace ese gesto es Oualid Mhamdi, que fue convocado con la selección de Marruecos para ese torneo, pero que no forma parte de la lista de Marruecos para la Copa del Mundo que se está celebrando actualmente en México, Estados Unidos y Canadá. Esta próxima temporada, Mhamdi se incorporará al Heidenheim, de la segunda división de Alemania. El jugador que aparece al inicio del vídeo con el dorsal número 17 en su camiseta es Oussama El Azouzi, que tampoco está participando en este Mundial.
En la emisión del partido jugado el 8 de julio de 2023 entre Marruecos y Egipto hemos comprobado que Oualid Mhamdi vestía exactamente igual, con un polo rojo de la selección marroquí y una acreditación colgando del cuello, tal y como aparece en el vídeo de redes. No lucía la camiseta de juego porque no participó en el encuentro. También vemos que la estructura del estadio coincide con la del Estadio Prince Moulay Abdellah, en Rabat, donde se disputó ese partido.
Un vídeo utilizado para desinformar de forma recurrente
Este mismo vídeo se ha difundido previamente para desinformar. En julio de 2024, varios usuarios (1 y 2) compartieron estas imágenes como si fueran de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Marruecos consiguió la medalla de bronce. EFE Verifica aclaró que la grabación tampoco se registraba en la cita olímpica, sino un año antes y comprobó que la publicación original correspondía a la misma cuenta de Instagram.
El Mundial 2026 está siendo objeto de bulos y desinformación. En VerificaRTVE te hemos advertido sobre un vídeo creado con IA de Erling Haaland comiendo y sobre las imágenes manipuladas para presentar a Gianni Infantino en dos partidos al mismo tiempo.