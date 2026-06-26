Mundial 2026: aficionadas creadas con IA, un falso Hitler y la verdad sobre Cabo Verde

El 11 de junio, un número récord de 48 selecciones comenzaron su andadura en el Mundial de la FIFA 2026, un formato ampliado que antes solo contaba con 32 países. Desde favoritos consolidados como España y Argentina hasta las revelaciones de Cabo Verde y la República Democrática del Congo, se preveía que el mayor tamaño de la competición atrajera a una audiencia más numerosa que nunca.

Eso sin tener en cuenta el escenario. Con partidos que se disputaban en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo despertó un gran interés mucho antes de que se diera el saque inicial, sobre todo en lo que respecta a las condiciones de viaje de los aficionados e incluso de los equipos y los árbitros que esperaban entrar en la América de Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en varias regiones.

Y eso ni siquiera fue lo primero. Antes de que se confirmaran todos los equipos que participarían en el torneo, el modelo de precios dinámicos de la FIFA para las entradas y la plataforma oficial de reventa del organismo rector, que parecía no tener límites máximos de precio, también fueron objeto de un intenso escrutinio.

Ahora que el torneo ya está en pleno apogeo, gran parte de la conversación ha vuelto a girar en torno al fútbol. No hay pasión comparable a la de los equipos que representan a sus países ni a la de los aficionados, llenos de orgullo nacional al ver a sus héroes competir en el escenario mundial.

Sin embargo, al igual que ocurre con cualquier evento importante en las redes sociales, los verificadores se enfrentan a tipos de contenido recurrentes. Abundan las falsedades generadas con IA y otros contenidos editados, que abarcan todo el abanico de temas, desde la rivalidad futbolística pura y dura hasta los comentarios políticos, e incluso contenidos de carácter sexualmente sugerente.