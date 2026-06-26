Mundial 2026: aficionadas creadas con IA, un falso Hitler y la verdad sobre Cabo Verde
- De las aficionadas rubias creadas con inteligencia artificial a las falsedades sobre el portero de Cabo Verde
- Eurovision News Spotlight, la alianza europea de verificación e investigación digital avanzada
El 11 de junio, un número récord de 48 selecciones comenzaron su andadura en el Mundial de la FIFA 2026, un formato ampliado que antes solo contaba con 32 países. Desde favoritos consolidados como España y Argentina hasta las revelaciones de Cabo Verde y la República Democrática del Congo, se preveía que el mayor tamaño de la competición atrajera a una audiencia más numerosa que nunca.
Eso sin tener en cuenta el escenario. Con partidos que se disputaban en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo despertó un gran interés mucho antes de que se diera el saque inicial, sobre todo en lo que respecta a las condiciones de viaje de los aficionados e incluso de los equipos y los árbitros que esperaban entrar en la América de Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en varias regiones.
Y eso ni siquiera fue lo primero. Antes de que se confirmaran todos los equipos que participarían en el torneo, el modelo de precios dinámicos de la FIFA para las entradas y la plataforma oficial de reventa del organismo rector, que parecía no tener límites máximos de precio, también fueron objeto de un intenso escrutinio.
Ahora que el torneo ya está en pleno apogeo, gran parte de la conversación ha vuelto a girar en torno al fútbol. No hay pasión comparable a la de los equipos que representan a sus países ni a la de los aficionados, llenos de orgullo nacional al ver a sus héroes competir en el escenario mundial.
Sin embargo, al igual que ocurre con cualquier evento importante en las redes sociales, los verificadores se enfrentan a tipos de contenido recurrentes. Abundan las falsedades generadas con IA y otros contenidos editados, que abarcan todo el abanico de temas, desde la rivalidad futbolística pura y dura hasta los comentarios políticos, e incluso contenidos de carácter sexualmente sugerente.
No, no había ningún doble de Hitler entre el público en el partido de Alemania
Unas imágenes que se presentaban como capturas de pantalla de la retransmisión en directo del partido de Alemania contra Curazao mostraban a un espectador con una camiseta de la selección alemana que guardaba un parecido sorprendente con Adolf Hitler.
La imagen se compartió en múltiples plataformas y acumuló millones de visitas. Apareció en varios idiomas; además de en inglés, DW encontró publicaciones con la imagen en español y ruso.
Dado que la imagen fija parecía proceder de un evento televisado, fue bastante fácil comprobarlo. Una primera señal de alerta fue el reloj del partido visible en la esquina superior izquierda de la imagen, que marcaba 50 minutos más cuatro minutos adicionales (una convención de cronometraje que suele aparecer a los 45 minutos o a los 90 minutos, cuando se añade tiempo adicional al final de una parte). Sin embargo, era necesario realizar comprobaciones adicionales para tener en cuenta la posibilidad de que algunas cadenas de televisión dejaran que el reloj siguiera corriendo junto con el tiempo adicional al final de la primera parte.
La mejor forma de comprobarlo es, por supuesto, volver a ver el partido. Por suerte, en este caso, la toma del público en la que se basa esta imagen fue fácil de encontrar, ya que se produjo casi al final de la primera parte. Esta imagen fija muestra lo que realmente se vio en televisión durante esa toma del público.
Pero, ¿cómo podemos saber si la imagen se ha creado con IA? En muchos casos, no existe una forma definitiva de verificar el uso de la IA, salvo mediante métodos de verificación tradicionales y exhaustivos. Sin embargo, algunas empresas de IA, como Google y, más recientemente, OpenAI, han presentado herramientas para detectar marcas digitales en el material generado por sus propios sistemas.
ZDFheute analizó la imagen con estos detectores y descubrió que, efectivamente, contiene una marca de agua de OpenAI, lo que significa que fue modificada con las herramientas de la empresa, aunque se basa en una imagen real.
Lee los reportajes de nuestros miembros:
- DW: Verificación de hechos: ¿Un doble de Hitler en el partido de Alemania en el Mundial?
- ZDFheute: No, no había ningún aficionado disfrazado de Hitler en el partido contra Curazao
- RTVE: Este espectador con aspecto de Hitler no vio el Alemania-Curazao, es una IA
Las «fotos de rubias» generadas por IA se hacen virales
Se han viralizado unos vídeos de aficionadas en las gradas durante los partidos del Mundial, que, al parecer, llamaban la atención de todo el mundo por la belleza casi sobrehumana de esas mujeres.
Lo cierto es que no son humanas. Las mujeres han sido generadas por IA y forman parte de una tendencia más amplia de vídeos generados por IA en los que aparecen aficionados dentro de los estadios al inicio de los partidos.
No basta con confirmar que estas mujeres han sido generadas por IA; el propósito de estos vídeos es mucho más interesante, ya que nos permiten conocer mejor un sector más amplio basado en influencers generados por IA e incluso en contenido para adultos de pago por visión creado por IA, escribe Grégoire Ryckmans, de la RTBF.
Entre los vídeos que más se han difundido se encuentra uno en el que aparece una supuesta aficionada brasileña, con un hombre sentado a su lado que no deja de mirarle el escote. El vídeo se compartió ampliamente en varios idiomas, entre ellos el inglés, el español y el francés.
Eurovision News Spotlight encontró el vídeo original en Instagram, publicado por una usuaria llamada «Chiara Cleo», que había acumulado cerca de 40 millones de visualizaciones. Sus otros vídeos muestran que se trata de la misma personalidad coherente que aparece en este perfil, pero ella es una influencer generada por IA. La mayor parte del contenido de Chiara Cleo la muestra paseando por centros comerciales con ropa ajustada o haciendo comentarios con insinuaciones sexuales evidentes.
RTBF siguió investigando la huella digital de esta influencer y descubrió que su perfil enlazaba con una página de Fanvue, una plataforma de contenido erótico similar a OnlyFans. Más de 340 000 personas siguen a Chiara Cleo en Instagram y, a juzgar por los comentarios en sus vídeos, muchos creen que se trata de una persona real.
VRT desmintió una serie de imágnes de aficionadas belgas, alemanas y paraguayas generadas por IA.
El fenómeno de que una cámara enfoque a una aficionada atractiva no es nada nuevo. En el Mundial de 2018, la FIFA advirtió a las cadenas de televisión que dejaran de hacer primeros planos a «mujeres atractivas» en lo que se conoce como «honey shots», y el organismo rector afirmó que necesitaba ayuda para combatir el sexismo en el fútbol.
Lee los reportajes de los miembros de la alianza de verificación europea Spotlight:
- RTBF: Mundial: Estas imágenes de mujeres jóvenes en los estadios están generadas por IA
- VRT: Las «chicas del Mundial» creadas con IA: esta noticia falsa sobre el Mundial está circulando
- RTVE: Jóvenes con tops escotados y camisetas ajustadas: La IA manipula y sexualiza fotos de aficionadas en el Mundial de 2026
- ORF: Fotos manipuladas: las imágenes generadas por IA de aficionadas con poca ropa causan revuelo
Exageraciones sobre la conmovedora historia real de Cabo Verde
Tras el sorprendente empate a 0-0 de España contra Cabo Verde, uno de los equipos menos favoritos del torneo, empezaron a circular en Internet historias sobre lo humildes que eran los orígenes de la selección.
El tono de los artículos ponía de manifiesto lo importante que había sido para los jugadores caboverdianos plantar cara a España, la favorita del torneo, pero muchos de los detalles eran incorrectos.
Uno de los héroes del partido fue el portero caboverdiano Vozinha, que debutaba en el Mundial a los 40 años. En numerosas publicaciones que se hicieron virales en las redes sociales se le llamaba «electricista» y «conductor de autobús», dando a entender que jugaba al fútbol como actividad a tiempo parcial.
De hecho, Vozinha juega como profesional en la segunda división portuguesa y cuenta con una dilatada carrera en clubes de categoría senior que se remonta a casi 20 años en países como Angola, Moldavia, Eslovaquia y Chipre.
Aunque es posible que hubiera desempeñado otros trabajos profesionales a lo largo de su vida adulta, no había pruebas de que Vozinha trabajara como electricista, según informó VerificaRTVE . Otra afirmación, según la cual ni siquiera hay campos de fútbol en Cabo Verde, carecía de fundamento: hay varios pequeños estadios en Cabo Verde, sin contar siquiera los campos de juego de menor tamaño.
Otra de las anécdotas que circulaban sobre Vozinha era que lo habían fichado para la selección nacional a través de LinkedIn. Es cierto que la federación de fútbol de Cabo Verde reclutó a uno de sus jugadores a través de LinkedIn, pero esta historia trata sobre Roberto «Pico» Lopes, un irlandés de ascendencia caboverdiana que fue considerado jugador elegible por la federación del país. En un guiño a la historia de LinkedIn, Pico Lopes publicó en la plataforma tras su participación con Cabo Verde: «De LinkedIn al Mundial».
En cuanto a Pico Lopes, es cierto que trabajaba en un banco antes de dejar su empleo para jugar en la Liga de Irlanda —y, más tarde, en la selección nacional de Cabo Verde—.
La cadena irlandesa RTÉ ha publicado un emotivo vídeo en el que se ve a Lopes leyendo una carta de su entrenador en el Shamrock Rovers, en la que el responsable del club dice: «Parece que fue hace mucho tiempo —y así es— cuando nos sentamos por primera vez a hablar de que dejaras un buen trabajo estable en el banco para unirte a nosotros en el Rovers e intentar alcanzar el éxito en el campo. Sé que era un riesgo, pero ambos sabíamos que merecía la pena correrlo, y el tiempo nos ha dado la razón».
Lee los reportajes de nuestros miembros:
- RTVE: No es electricista ni fue contratado a través de LinkedIn: noticias falsas sobre Vozinha, el portero de Cabo Verde
En otras noticias…
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