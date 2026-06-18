Mundial 2026: no es Keir Starmer con la camiseta de Croacia durante el partido contra Inglaterra, es IA
- Mundial 2026: este espectador idéntico a Hitler no presenció el Alemania-Curazao, es IA
- Envíanos consultas al 659800555 o a verificartve@rtve.es
Circula en redes sociales una foto del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, con una camiseta de la selección de fútbol de Croacia durante el partido contra Inglaterra en su debut en el Mundial de 2026. Es una imagen creada con IA a partir de una fotografía real que publicó en su Facebook la ex viceprimera ministra británica Angela Rayner durante la Eurocopa de 2024.
Un mensaje compartido en la red social X el 17 de junio dice en inglés: "Visto en el London inn de Dallas antes del partido del Mundial entre Inglaterra y Croacia…". La publicación adjunta una imagen en la que aparecen el primer ministro británico, Keir Starmer, con la ex viceprimera ministra de su gobierno Angela Rayner y los cómicos Matt Forde y Jon Richardson. Todos ellos lucen la camiseta de la selección de fútbol de Croacia en el interior de un establecimiento.
Una imagen creada con IA a partir de una fotografía de 2024
Con una búsqueda inversa de la imagen hemos encontrado la fotografía original publicada en el perfil de Facebook de la ex viceprimera ministra británica Angela Rayner el 16 de junio de 2024. Ese día se disputó la tercera jornada de la Eurocopa de 2024 en la que Inglaterra ganó (0-1) a Serbia.
Como puedes ver en la imagen inferior, ninguno de los protagonistas de la imagen lleva la camiseta de la selección de Croacia. Tanto Rayner como los cómicos Matt Forde y Jon Richardson llevan diferentes versiones de la camiseta de la selección de Inglaterra. El primer ministro Starmer aparece con una camiseta blanca, algo de lo que se hicieron eco varios medios británicos (1, 2).
En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con varias herramientas de detección de IA y todas concluyen que se trata de una creación digital. TruthScan señala que la imagen ha sido generada artificialmente con el 97% de fiabilidad en su predicción. AI or Not llega a la misma conclusión con un 88% de confianza y arroja un 99% de probabilidad de deepfake (un montaje del tipo ultrafalso generado con herramientas de inteligencia artificial.
Al analizar la imagen hemos detectado errores propios de la IA en el diseño de las camisetas de la selección croata. La equipación no es la actual, sino que se asemeja a la camiseta de la selección croata de 2020, pero comete algunos errores al recrear una versión, como es la distorsión de las líneas entre los cuadros rojos y blancos o que los cuellos de las camisetas no están bien representados.
Keir Starmer estaba en la cumbre del G7 el día del partido
El mensaje de X afirma que el primer ministro británico se encontraba en el "London Inn" en Dallas (Estados Unidos), ciudad donde tuvo lugar el partido de Inglaterra contra Croacia el 17 de junio de 2026. Sin embargo, no hay registros de una localización en Dallas llamada "London Inn". Además, el evento ha coincidido con la cumbre del G7 que tuvo lugar el mismo día en Évian (Francia) a la que Starmer asistió, tal y como demuestran las fotos oficiales de Getty Images.
En VerificaRTVE ya te hemos alertado de otras creaciones con IA que se están difundiendo en redes sociales en torno al Mundial de 2026. Es el caso de la tendencia en redes de crear vídeos con IA de famosos entre el público en los estadios o el falso espectador idéntico a Hitler creado con IA que no presenció el Alemania-Curazao.
*Sara García Lamelas es alumna del Máster Universitario en Documental y Reportaje Transmedia de la UC3M. Este artículo ha sido revisado por Blanca Bayo, responsable de VerificaRTVE.