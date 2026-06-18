Mundial 2026: no es Keir Starmer con la camiseta de Croacia durante el partido contra Inglaterra, es IA

Circula en redes sociales una foto del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, con una camiseta de la selección de fútbol de Croacia durante el partido contra Inglaterra en su debut en el Mundial de 2026. Es una imagen creada con IA a partir de una fotografía real que publicó en su Facebook la ex viceprimera ministra británica Angela Rayner durante la Eurocopa de 2024.

Un mensaje compartido en la red social X el 17 de junio dice en inglés: "Visto en el London inn de Dallas antes del partido del Mundial entre Inglaterra y Croacia…". La publicación adjunta una imagen en la que aparecen el primer ministro británico, Keir Starmer, con la ex viceprimera ministra de su gobierno Angela Rayner y los cómicos Matt Forde y Jon Richardson. Todos ellos lucen la camiseta de la selección de fútbol de Croacia en el interior de un establecimiento.