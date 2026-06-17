Los líderes en la cumbre de Évian acuerdan nuevas sanciones al petróleo y gas rusos

Los líderes del G7 han acordado este martes fortalecer las sanciones al petróleo y al gas rusos y aumentar el suministro de sistemas de defensa aérea a Ucrania, en la cumbre celebrada en la localidad francesa de Évian a la que ha sido invitado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En una declaración conjunta, los siete países (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) afirman estar "unidos en su apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial" y se comprometen a "fortalecer las sanciones, incluidas las del sector del petróleo y el gas", al considerar que este es "el momento adecuado para proceder con medidas adicionales". En paralelo, Reino Unido y Canadá han anunciado nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a la denominada "flota fantasma", utilizada para transportar petróleo y gas eludiendo las restricciones occidentales, así como a redes financieras y el sector de defensa ruso.

Los mandatarios justifican la oportunidad de las nuevas sanciones energéticas tras el acuerdo alcanzado por el presidente estadounidense Donald Trump para reabrir el estrecho de Ormuz, que ha contribuido a una baja en los precios internacionales del crudo.

En materia militar, el G7 ha acordado "aumentar la entrega de capacidades de defensa aérea, sistemas adicionales e interceptores, y capacidades de largo alcance" a Ucrania. Los líderes, además, se han mostrado "dispuestos a considerar" otorgar licencias para que el país pueda incrementar su propia producción de armamento, una de las principales demandas del presidente ucraniano.

El papel clave de Francia y Reino Unido en Ormuz Entre los demás asuntos tratados en la cumbre, ha destacado la iniciativa de Francia y el Reino Unido para la protección de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, que consideran desempeñará un papel importante de cara a la reanudación del tráfico marítimo internacional tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El pronunciamiento, hecho por los líderes del G7 en una declaración sobre cuestiones geopolíticas, agrega que la iniciativa de Francia y el Reino Unido dará tranquilidad a los operadores del transporte marítimo comercial al apoyar la verificación del retiro de todas las minas que fueron puestas en el marco del conflicto. El petróleo celebra con caídas la 'reapertura' de Ormuz, pero los expertos enfrían la euforia: "Debe consolidarse el acuerdo" Sofía Soler / I. P. Chávarri "Reafirmamos que el derecho de paso en tránsito sin restricciones ni peajes es un pilar fundamental del comercio internacional", han expresado los líderes del G7 en su declaración. Los mandatarios acogen con satisfacción el acuerdo entre Washington y Teherán, que se firmará el próximo viernes en Suiza, y destacan que se logró gracias al "firme liderazgo" del presidente estadounidense, Donald Trump, con el apoyo de los países mediadores. El acuerdo "ofrece una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y para hacer frente a las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y de misiles balísticos", expresa la declaración. 49.07 min Análisis: lo que se sabe hasta ahora del acuerdo entre EE.UU. e Irán