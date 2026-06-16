La cumbre del G7 celebra una sesión dedicada a Ucrania con la presencia de Zelenski
- Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre, ha recibido en persona al líder ucraniano
- Los países europeos pretenden convencer a Trump de que se involucre más en la paz en Ucrania
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha recibido este martes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para una sesión especial centrada en la paz y la seguridad en Ucrania durante la cumbre del G7 que se celebra en la localidad francesa de Évian.
Hasta el momento, Macron, anfitrión de la cumbre, solo ha recibido en persona al líder ucraniano, con el que sostiene una breve reunión antes de sentarse a la mesa con el resto de integrantes del G7: el presidente estadounidense, Donald Trump; el canciller alemán, Friedrich Merz; y los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; Reino Unido, Keir Starmer; Italia, Giorgia Meloni, y Japón, Sanae Takaichi; así como los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El encuentro anual del G7, que se extenderá hasta el miércoles, tiene como temas principales los conflictos armados en Oriente Medio y Ucrania, y reúne por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.
La cita coincide con la firma del acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra más de tres meses después y reabrir completamente a finales de esta misma semana el estrecho de Ormuz, vital para el tráfico marítimo internacional.
Más presión a Rusia
La reunión entre Macron y Zelenski llega precedida por las declaraciones de Trump sobre su intención de implicarse de nuevo a fondo en la búsqueda de una solución para la guerra de Ucrania una vez que acaba de alcanzar un acuerdo con Irán.
El presidente estadounidense manifestó que cree que "tal vez" pueda también "hacer algo" para poner fin a la guerra en Ucrania, y aseguró que había hablado el domingo con Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin.
"Hemos tenido una muy buena conversación ayer (el domingo) con el presidente Zelenski y el presidente Putin, y creo que quizá podamos hacer algo. Realmente lo creo. Ambos están abiertos a ello", aseguró.
El G7 pretende aprovechar los encuentros para convencer a Washington de que, hasta ahora, sus propuestas han sido demasiado favorables para Moscú, como cuando exigió a Kiev que cediese a Rusia toda la región del Donbás.
Además, los europeos buscan mostrar su predisposición a dialogar con Rusia, el bando que, según ellos, es el que está bloqueando el proceso. El objetivo principal de las potencias mundiales pasa por: implicar a Estados Unidos en la causa y convencerle de que apoye a Zelenski y su oferta de dialogar directamente con Putin.
En una entrevista televisiva el lunes, Macron reconoció que lo que quiere "es ver decir a los estadounidenses 'estamos con vosotros, vamos a continuar la ayuda a Ucrania, vamos a meter más presión contra Rusia'". "La buena negociación es que Ucrania y Rusia se sienten en la misma mesa, con los europeos y los estadounidenses", agregó el mandatario francés.
Mientras tanto, la situación en el campo de batalla ha cambiado, y los drones ucranianos han alcanzado objetivos cada vez más profundos dentro del territorio ruso para interrumpir líneas de suministro y dañar infraestructuras energéticas.
Tras la reunión con los líderes del G7, Zelenski tiene previsto mantener reuniones bilaterales con Merz, Carney y Starmer; así como con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras reuniones.