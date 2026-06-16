La cumbre del G7 celebra una sesión dedicada a Ucrania con la presencia de Zelenski

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha recibido este martes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para una sesión especial centrada en la paz y la seguridad en Ucrania durante la cumbre del G7 que se celebra en la localidad francesa de Évian.

Hasta el momento, Macron, anfitrión de la cumbre, solo ha recibido en persona al líder ucraniano, con el que sostiene una breve reunión antes de sentarse a la mesa con el resto de integrantes del G7: el presidente estadounidense, Donald Trump; el canciller alemán, Friedrich Merz; y los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; Reino Unido, Keir Starmer; Italia, Giorgia Meloni, y Japón, Sanae Takaichi; así como los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El encuentro anual del G7, que se extenderá hasta el miércoles, tiene como temas principales los conflictos armados en Oriente Medio y Ucrania, y reúne por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

La cita coincide con la firma del acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra más de tres meses después y reabrir completamente a finales de esta misma semana el estrecho de Ormuz, vital para el tráfico marítimo internacional.