Zelenski propone una reunión bilateral a Putin para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha propuesto en una carta enviada a Rusia una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin al conflicto que empezó en 2022 en territorio ucraniano. Zelenski lamenta que Estados Unidos esté totalmente centrado en Irán y propone iniciar un "diálogo directo".

"Vemos que Estados Unidos está totalmente centrado en la cuestión de Irán, y sería un error esperar [...] Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante el diálogo directo entre nosotros y ustedes. Propongo una reunión", afirma la misiva, publicada por la Presidencia ucraniana.

Insta a reunirse con un alto el fuego En la misiva, Zelenski ha asegurado que "Ucrania está dispuesta a un alto el fuego total durante las negociaciones" y ha defendido que "esta es la práctica habitual" y que "los acontecimientos recientes en torno a Irán no hacen sino reforzar esta idea". "Intentar establecer un silencio absoluto es la mejor manera de iniciar el diálogo", ha sostenido el líder ucraniano, que insta a establecer un "alto el fuego real" y no "un intento", si eso es lo que desea Rusia. Sin embargo, paralelamente, el presidente ruso ha defendido que "no es necesario un alto el fuego para iniciar conversaciones de paz con Ucrania". En las últimas semanas, el conflicto en Ucrania ha ganado en intensidad, con ataques que han apuntado a los centros de producción de ambas partes. Asimismo, mayo ha sido el mes en el que Rusia ha lanzado más drones desde el principio de la guerra Pódcast 'Diario de Ucrania': los drones cruzan la frontera y Putin anuncia un nuevo "nivel cualitativo" del conflicto Sara Blanco