Zelenski propone una reunión bilateral a Putin para poner fin a la guerra en Ucrania
- La Presidencia ucraniana ha mandado una carta a Rusia solicitando un encuentro
- Lamenta que EE.UU. esté "totalmente centrado" en la cuestión iraní
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha propuesto en una carta enviada a Rusia una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin al conflicto que empezó en 2022 en territorio ucraniano. Zelenski lamenta que Estados Unidos esté totalmente centrado en Irán y propone iniciar un "diálogo directo".
"Vemos que Estados Unidos está totalmente centrado en la cuestión de Irán, y sería un error esperar [...] Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante el diálogo directo entre nosotros y ustedes. Propongo una reunión", afirma la misiva, publicada por la Presidencia ucraniana.
Insta a reunirse con un alto el fuego
En la misiva, Zelenski ha asegurado que "Ucrania está dispuesta a un alto el fuego total durante las negociaciones" y ha defendido que "esta es la práctica habitual" y que "los acontecimientos recientes en torno a Irán no hacen sino reforzar esta idea".
"Intentar establecer un silencio absoluto es la mejor manera de iniciar el diálogo", ha sostenido el líder ucraniano, que insta a establecer un "alto el fuego real" y no "un intento", si eso es lo que desea Rusia.
Sin embargo, paralelamente, el presidente ruso ha defendido que "no es necesario un alto el fuego para iniciar conversaciones de paz con Ucrania".
En las últimas semanas, el conflicto en Ucrania ha ganado en intensidad, con ataques que han apuntado a los centros de producción de ambas partes. Asimismo, mayo ha sido el mes en el que Rusia ha lanzado más drones desde el principio de la guerra
Fuera de Rusia o Ucrania
Zelenski insta a "fijar una fecha" y propone reunirse en un tercer país. "No hay nada que un líder ucraniano pueda hacer en su capital, del mismo modo que no hay nada que un líder ruso pueda hacer en Kiev", argumenta el presidente, que sostiene que "hay países" que ya han acogido este tipo de reuniones.
"Suiza, Turquía, los países del mundo árabe: muchos están en condiciones y dispuestos a acoger una reunión de este tipo", asegura el mandatario, que insiste en que tanto la Unión Europea como Estados Unidos deberían "formar parte de este proceso".
Asimismo, menciona que Washington tiene la capacidad para "supervisar un alto el fuego" y dice que Ucrania está lista para "un intercambio total de prisioneros" que podría ser "el preludio" del final de la guerra.