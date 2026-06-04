De la corrupción con las ayudas a la trata de personas: repunta la desinformación sobre Ucrania

Desde su inicio, la invasión rusa en Ucrania ha sido objeto recurrente de bulos. En los últimos días, la guerra se ha intensificado con un ataque ruso que causó más de veinte muertos y también lo ha hecho la desinformación. Del bulo que afirma que Zelenski ha reconocido que ha desaparecido el dinero de las ayudas estadounidenses y europeas a su Gobierno, a la invención sin pruebas de que el país promueve la trata de niños con fines pederastas. Te lo explicamos.