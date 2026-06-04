De la corrupción con las ayudas a la trata de personas: repunta la desinformación sobre Ucrania
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Desde su inicio, la invasión rusa en Ucrania ha sido objeto recurrente de bulos. En los últimos días, la guerra se ha intensificado con un ataque ruso que causó más de veinte muertos y también lo ha hecho la desinformación. Del bulo que afirma que Zelenski ha reconocido que ha desaparecido el dinero de las ayudas estadounidenses y europeas a su Gobierno, a la invención sin pruebas de que el país promueve la trata de niños con fines pederastas. Te lo explicamos.
Zelenski no ha dicho que se han perdido 200 millones en ayudas
"¡El dinero de los impuestos de los estadounidenses y los europeos se perdió! ‘No sé dónde está todo ese dinero’ Zelenski admite que no tiene idea de qué ha pasado con los $200 mil millones que le ha entregado EE. UU. y la UE", leemos en un mensaje en X compartido más de 11.000 veces desde el 2 de junio. La publicación incluye un vídeo de una entrevista del presidente ucraniano. Es un bulo.
Este vídeo no muestra a Zelenski reconociendo que se han perdido 200 millones de dólares entregados por Estados Unidos y la UE. Los mensajes de redes sacan de contexto las declaraciones del presidente ucraniano en una entrevista antigua realizada por la agencia Associated Press (AP) a Volodímir Zelenski el 1 de febrero de 2025, poco antes de que se cumpliera el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania.
Encontramos el fragmento que se difunde descontextualizado en redes en la entrevista completa, subida a YouTube por la Oficina del Presidente de Ucrania (minuto 40:35). Según hemos comprobado mediante la herramienta de transcripción de Proyecto Iveres, la periodista le pregunta si le preocupa una posible paralización de la ayuda militar estadounidense después de que Donald Trump bloqueara toda las ayudas exteriores de su Gobierno. Zelenski responde en ucraniano que, de la ayuda anunciada por Estados Unidos, ellos solo habían recibido una parte, en la fecha en la que se produjo la entrevista. "Aunque el Congreso estadounidense había aprobado una ayuda de 177.000 millones", nosotros hemos recibido "más de 75" en armas, entrenamiento o transporte, dice el presidente ucraniano y añade: "Cuando dicen que Ucrania, durante la guerra, recibió 200.000 millones para apoyar al ejército, etc., esto no es cierto. No sé dónde está todo este dinero".
Esa última frase sacada de contexto es la que utilizan en X para asegurar que Zelenski no sabe dónde están 200.000 millones de dólares en ayudas "que le ha entregado Estados Unidos". Sin embargo, lo que afirma el presidente es que no les han entregado todas las cantidades que aprobó el Congreso.
En febrero de 2025, cuando se emitió esta entrevista, Ucrania había recibido 270.000 millones de euros en ayuda financiera y material de parte de sus aliados: los países europeos habían aportado cerca de la mitad de las ayudas, 132.000 millones de euros (153.471 millones de dólares), y Estados Unidos, el 43%, 116.000 millones de euros (134.869 millones de dólares).
El Instituto de Economía Mundial de Kiel ofrece datos más actuales: hasta el 28 de febrero de 2026, durante más de cuatro años, Ucrania ha recibido 207.000 millones de euros en ayudas de Europa, que tiene otros 179.000 millones comprometidos. Estados Unidos le ha otorgado 115.000 millones de euros, la práctica totalidad antes de 2025 ya que desde que Donald Trump ha vuelto al poder, las ayudas a Ucrania prácticamente se han suspendido. Desde entonces, es Europa quien ha intensificado su respaldo económico a Ucrania.
Sí es cierto que se han detectado casos de corrupción en el gobierno ucraniano, alguno de ellos incluso relacionado con las ayudas extranjeras. En noviembre de 2025, el Gobierno cesó al ministro de Justicia por sospechas de corrupción en el sistema energética. Sin embargo, esto no implica que en el vídeo de redes Zelenski esté reconociendo haber perdido el dinero de las ayudas.
No hay pruebas de que Ucrania promueva la trata de menores
"Espeluznante. Este diputado dice la verdad ante la cámara de los diputados. Escuche al eurodiputado Graaff denunciar algunas verdades que nunca escucharás en los grandes medios de comunicación ni de nuestros políticos corruptos", leemos en un mensaje compartido más de 7.000 veces en X desde el 2 de junio. El texto va acompañado de un vídeo del exeurodiputado neerlandés Marcel de Graaff, en el que afirma que "Ucrania es el mayor proveedor de niños para redes de pedófilos; trata de personas y sustracción de órganos" y que "cuenta con residencias infantiles con madres en gestación con ese fin". Es una invención sin pruebas.
No hay pruebas de que Ucrania promueva la trata de personas con fines pedófilos. Esta afirmación circula en redes sociales desde 2024 y ha sido desmentida por varios verificadores. El vídeo que adjunta el mensaje es antiguo, corresponde a una intervención de De Graaf el 13 de marzo de 2024 (minuto 13:08). El entonces eurodiputado por el partido neerlandés Foro para la Democracia pronunció estas palabras en el Parlamento Europeo, en medio de un debate sobre qué hacer ante la deportación forzosa de niños ucranianos a Rusia para ser reeducados.
Después del discurso, 51 eurodiputados enviaron un escrito a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pidiendo un "análisis exhaustivo sobre la difusión de propaganda rusa" dentro de la Cámara. De Graaf ya era conocido por difundir propaganda prorrusa en Europa.
En VerificaRTVE no hemos encontrado ninguna fuente fiable que permita asegurar que Ucrania promueva el tráfico de niños con fines pederastas o para la extracción de órganos. De hecho, estas afirmaciones forman parte de una narrativa desinformativa recurrente de la que ya te hemos alertado. En 2023 circuló esta falsa afirmación en un vídeo en el que hablaban sobre una supuesta red de tráfico de órganos que ya desmentimos en VerificaRTVE. Rusia, a través de su portavoz de Exteriores, difundió esta narrativa en 2023. El Centro contra la Desinformación de Ucrania asegura que la propaganda rusa difunde estas falsedades como parte de una campaña denominada ‘Trasplante clandestino’.
La cuenta de X que publica estas dos falsedades desinforma de manera recurrente. En VerificaRTVE ya te hemos advertido sobre otros mensajes que ha publicado en redes desinformando sobre salud (1, 2, 3 y 4).
También hemos abordado en varias ocasiones la desinformación que se mueve sobre la guerra de Ucrania. Es el caso de este bulo sobre un hombre reclutado a la fuerza en Ucrania o el montaje de Zelenski bailando.