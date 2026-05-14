El hantavirus no comenzó en Ucrania hace 3 meses, es un bulo
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En redes comparten un vídeo de una médica especialista en enfermedades infecciosas hablando sobre casos de hantavirus en Ucrania. Los mensajes que lo difunden aseguran que el brote del crucero MV Hondius comenzó en dicho país hace tres meses y que parte de la tripulación del barco eran pacientes ucranianos que habían estado infectados. Es un bulo. El hantavirus no se originó en Ucrania hace tres meses y los casos a los que se refiere la doctora de la grabación no iban a bordo del crucero.
"El hantavirus comenzó en Ucrania hace 3 meses. Fue detectado y confirmado en laboratorio en pacientes de la Clínica de Enfermedades Infecciosas en Khmelnytskyi. La doctora Bondar cuenta con miembros ucranianos entre la tripulación", dice un mensaje en inglés compartido más de 1.900 veces desde el 11 de mayo. El texto difunde un vídeo de 46 segundos en el que una médica ucraniana habla sobre casos de hantavirus en su hospital. La misma idea la difunde en Telegram un mensaje en ruso con más de 110.000 visualizaciones.
La médica del vídeo no dice que Ucrania sea el origen del brote del Hondius
La médica ucraniana cuyo vídeo difunden en redes no dice que Ucrania sea el origen del brote de hantavirus del Hondius. En la grabación, la doctora Viktoria Bondar, médica especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de Enfermedades Infecciosas de la ciudad ucraniana de Khmelnitski, habla de dos casos de hantavirus en su país. El hospital ha confirmado a VerificaRTVE que los dos casos de hantavirus se registraron en este centro médico "a principios de 2026" y que "en ningún caso están relacionados con el brote en el crucero".
En el vídeo de redes, la doctora explica que "este año se han registrado en el Hospital de Enfermedades Infecciosas dos casos de infección por el hantavirus que presentaron un cuadro clínico de gravedad moderada". Luego afirma que se confirmaron en el laboratorio dos casos, que fueron tratados con éxito. En la grabación completa, la doctora afirma que "no se trata de una infección nueva, este virus se conoce desde hace varias décadas" y "se clasifica como una infección transmitida de animales a humanos".
Los casos de Ucrania eran de una cepa distinta a la del Hondius
En Ucrania, cada año se detectan casos de hantavirus, pero pertenecen a la variante detectada originalmente en 1950 en Corea. Esta cepa es distinta de la del brote del Hondius (la cepa Andes), según informan autoridades sanitarias. Mikola Hanich, portavoz del Centro de Salud Pública el Ministerio de Sanidad de Ucrania, informó el 12 de mayo de que "el hantavirus detectado en el crucero Hondius es totalmente diferente al que hay en Ucrania y que se detecta cada año".
La agencia oficial ucraniana UNIAN también recordó el 8 de mayo que "la enfermedad no es nueva" y que antes del brote de hantavirus en el crucero "se han registrado casos en muchos países del mundo, incluida Ucrania". "En general, la enfermedad se considera bastante rara", indica esta agencia.
En cuanto a los ucranianos a bordo del Hondius, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania informaba el 12 de mayo a la agencia local Ukrinform de que "cuatro de los cinco tripulantes ucranianos" a bordo del crucero Hondius "permanecerían para ayudar a trasladarlo a Países Bajos", mientras que un ciudadano ucraniano sería "evacuado en un vuelo especial". Además, señalaba que "no se han detectado síntomas entre los ucranianos" que viajaban en el barco.
Los expertos sostienen que el primer contagio se pudo producir fuera del Hondius en algún punto de Sudamérica. La directora de prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, señaló el 5 de mayo que la "hipótesis (de la OMS) es que se infectaron fuera del barco" en algún punto de Sudamérica. El epidemiólogo Amós García Rojas explica a VerificaRTVE que el hantavirus "es una enfermedad que difícilmente tiene un contagio fácil dentro del buque". Esta afirmación coincide con la idea de Juan José Badiola, catedrático del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, de que "entraron en el barco contagiados". El 7 de mayo, la OMS informó de que "antes de embarcarse en el barco, los dos primeros casos habían viajado a través de Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de observación de aves, que incluyó visitas a sitios donde estaba presente la especie de rata conocida por portar el virus Andes".
El hantavirus no es nuevo: se detectó en Corea en 1950
En contra de lo que sugieren los mensajes de redes que hemos detectado, el hantavirus no es una enfermedad nueva. Como explicamos en RTVE Noticias, el primer brote se descubrió en la Guerra de Corea (1950-1953), cuando más de 3.000 soldados enfermaron de fiebre hemorrágica con un síndrome renal, y se aisló por primera vez en la década de los 70. Otro episodio en 1993 en Estados Unidos permitió el descubrimiento de la variante Andes, que causa el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH).
El bulo que presenta el brote de hantavirus del crucero MV Hondius como si hubiera surgido en Ucrania lo difunde en un mensaje en la red social X una periodista ucraniana que está sancionada por la UE por desinformar a favor del Kremlin. La misma mujer publicó en sus redes sociales en febrero de 2026 el bulo de que Ucrania estaba realizando ensayos con armas nucleares cuando en realidad el país registró unos seísmos de baja magnitud, según contó el verificador ucraniano Stopfake.