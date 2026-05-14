El hantavirus no comenzó en Ucrania hace 3 meses, es un bulo

En redes comparten un vídeo de una médica especialista en enfermedades infecciosas hablando sobre casos de hantavirus en Ucrania. Los mensajes que lo difunden aseguran que el brote del crucero MV Hondius comenzó en dicho país hace tres meses y que parte de la tripulación del barco eran pacientes ucranianos que habían estado infectados. Es un bulo. El hantavirus no se originó en Ucrania hace tres meses y los casos a los que se refiere la doctora de la grabación no iban a bordo del crucero.

"El hantavirus comenzó en Ucrania hace 3 meses. Fue detectado y confirmado en laboratorio en pacientes de la Clínica de Enfermedades Infecciosas en Khmelnytskyi. La doctora Bondar cuenta con miembros ucranianos entre la tripulación", dice un mensaje en inglés compartido más de 1.900 veces desde el 11 de mayo. El texto difunde un vídeo de 46 segundos en el que una médica ucraniana habla sobre casos de hantavirus en su hospital. La misma idea la difunde en Telegram un mensaje en ruso con más de 110.000 visualizaciones.

La médica del vídeo no dice que Ucrania sea el origen del brote del Hondius La médica ucraniana cuyo vídeo difunden en redes no dice que Ucrania sea el origen del brote de hantavirus del Hondius. En la grabación, la doctora Viktoria Bondar, médica especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de Enfermedades Infecciosas de la ciudad ucraniana de Khmelnitski, habla de dos casos de hantavirus en su país. El hospital ha confirmado a VerificaRTVE que los dos casos de hantavirus se registraron en este centro médico "a principios de 2026" y que "en ningún caso están relacionados con el brote en el crucero". En el vídeo de redes, la doctora explica que "este año se han registrado en el Hospital de Enfermedades Infecciosas dos casos de infección por el hantavirus que presentaron un cuadro clínico de gravedad moderada". Luego afirma que se confirmaron en el laboratorio dos casos, que fueron tratados con éxito. En la grabación completa, la doctora afirma que "no se trata de una infección nueva, este virus se conoce desde hace varias décadas" y "se clasifica como una infección transmitida de animales a humanos".