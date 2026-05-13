Dinamarca no ha anunciado su salida de la OMS, la ONU, la Unión Europea y el Foro Económico Mundial, es falso

En redes sociales difunden que Dinamarca "abandonará" la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea (EU), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial . Es falso. No hay registros de que el país haya anunciado su salida de esos organismos internacionales. No existe ninguna declaración emitida por las autoridades que informe sobre este asunto.

"¡Dinamarca abandonará el FEM, la OMS, la ONU y la UE! Ya no confiamos en estos oligarcas", leemos en una publicación de X escrita en alemán y compartida más de 10.000 veces desde el 11 de mayo.

El 'post', escrito en alemán, comparte un vídeo en el que sale hablando un epidemiólogo que anteriormente ha difundido desinformación sanitaria. Este individuo ha difundido bulos como que las vacunas contra la covid-19 aumentan el riesgo de padecer cáncer y no representa al Gobierno de Dinamarca.