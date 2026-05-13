Dinamarca no ha anunciado su salida de la OMS, la ONU, la Unión Europea y el Foro Económico Mundial, es falso
En redes sociales difunden que Dinamarca "abandonará" la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea (EU), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial . Es falso. No hay registros de que el país haya anunciado su salida de esos organismos internacionales. No existe ninguna declaración emitida por las autoridades que informe sobre este asunto.
"¡Dinamarca abandonará el FEM, la OMS, la ONU y la UE! Ya no confiamos en estos oligarcas", leemos en una publicación de X escrita en alemán y compartida más de 10.000 veces desde el 11 de mayo.
El 'post', escrito en alemán, comparte un vídeo en el que sale hablando un epidemiólogo que anteriormente ha difundido desinformación sanitaria. Este individuo ha difundido bulos como que las vacunas contra la covid-19 aumentan el riesgo de padecer cáncer y no representa al Gobierno de Dinamarca.
El vídeo no habla sobre Dinamarca
De hecho, en el vídeo no menciona en ningún momento que Dinamarca haya abandonado esas organizaciones. El epidemiólogo, a quien se le ha relacionado con narrativas antivacunas, mantiene durante la conversación una crítica al manejo alarmista sobre el hantavirus. "Esto solo ha sido una forma de volver a asustar a todo el mundo para que se someta, pero tendremos que esperar y ver qué pasa", dijo.
Sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, las autoridades de Dinamarca han informado que un ciudadano danés viajó en el barco en abril y se ha puesto en cuarentena voluntaria, pero hasta ahora no ha presentado síntomas.
En enero de 2026, el Gobierno de Dinamarca decidió no asistir a la reunión anual en Davos del Foro Económico Mundial por las tensiones derivadas de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia, En todo caso, el Gobierno danés no ha anunciado que vaya a abandonar el Foro Económico Mundial.
*Keyling T. Romero es alumna del máster de Reporterismo Internacional de la Universidad de Alcalá de Henares. Este artículo ha sido revisado por María Navarro, Borja Díaz-Merry y Estefanía de Antonio, responsable de Verificación y Datos de RTVE.