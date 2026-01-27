Este ataque de risa en el Parlamento danés no es por Donald Trump, es un bulo

Se ha difundido en redes sociales un vídeo de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y varios diputados daneses riéndose durante una sesión en el Parlamento y aseguran que es porque Donald Trump no distingue Noruega de Dinamarca. Es un bulo. La grabación corresponde a un debate sobre animales en 2019 en el Parlamento danés.

Una publicación de X del 25 de enero compartida más de 6.000 veces difunde un vídeo de 19 segundos en el que vemos a Mette Frederiksen y a varios miembros del Parlamento de Dinamarca riéndose a carcajadas. El mensaje dice: "Se le preguntó a la Primera Ministra: 'Por qué quiere invadir Groenlandia Donald Trump'. Ella respondió: 'Porque Noruega no le dio el Premio Nobel de la Paz y se confundió de país'". El texto entrecomillado aparece rotulado sobre la grabación.

Es un vídeo de 2019 sobre la compra de cuatro elefantes de un circo La primera ministra de Dinamarca y los parlamentarios daneses no se ríen de Donald Trump en este vídeo. La grabación corresponde a una sesión parlamentaria en octubre de 2019 que se difunde con unos subtítulos en español que no guardan relación con el audio real de las imágenes. Una búsqueda inversa de las imágenes muestra que la grabación tuvo lugar el 3 de octubre de 2019 durante una sesión del Parlamento de Dinamarca. DR, la radio pública danesa, explicó en esta noticia que las risas se produjeron durante un largo debate cuando la primera ministra explicó la compra de cuatro elefantes de un circo por parte de su Gobierno para rescatarlos. En el vídeo de DR, de 1:45 minutos, se escucha a la primera ministra en danés tratando de explicar la compra de los animales entre carcajadas, también de los diputados. La noticia fue compartida por otros medios (1, 2, 3, 4). algunos de los cuales precisaron que el Gobierno danés tuvo que comprar además un camello por su amistad con uno de los elefantes.