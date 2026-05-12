Aena no ha colocado este cartel sobre el hantavirus en el aeropuerto de Tenerife, es un bulo
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En redes difunden la foto de cartel con medidas de prevención contra el hantavirus y aseguran que Aena lo ha colocado en el Aeropuerto de Tenerife Sur. Es un bulo. Aena niega que haya instalado ese aviso. La imagen es un montaje generado con inteligencia artificial (IA).
"#Tenerife | Aeropuerto Sur...", leemos en un mensaje de X. La publicación, del 11 de mayo, comparte la foto de un cartel que contiene el logotipo de Aena en el que se leen medidas de prevención contra el hantavirus. Entre ellas, mantener distancia de seguridad, lavarse las manos, utilizar gel desinfectante y usar obligatoriamente "mascarilla que cubra nariz y boca".
El gestor aeroportuario Aena ha desmentido que haya colocado ese cartel relacionado con el hantavirus: "Confirmamos que en el Aeropuerto de Tenerife Sur no se ha instalado ningún cartel como el que aparece en la imagen, se trata de un bulo", han advertido en su cuenta de X.
La imagen está generada con inteligencia artificial
Hemos comprobado mediante varias herramientas de detección que la imagen está generada con inteligencia artificial (IA). Iveres y SightEngine señalan que la foto está manipulada con IA con más de un 99% de fiabilidad en su predicción. La herramienta Truth Scan obtiene la misma conclusión con un 96% de probabilidad. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
Es un montaje generado a partir de las medidas recomendadas por Aena contra el covid-19. Por ejemplo, en este cartel informativo publicado en febrero de 2021 decían: "Lávate las manos o usa gel desinfectante. A tu disposición en todo el aeropuerto". Puedes comprobar que el texto y los dibujos son idénticos a los que aparecen en la imagen manipulada de redes. En esta animación de enero de 2021, Aena indicaba medidas de prevención contra el coronavirus que también aparecen en la foto hecha con IA: "Mantén la distancia de seguridad en todo momento" y "El uso de mascarilla que cubra nariz y boca es obligatorio".
En VerificaRTVE ya te hemos advertido de la desinformación que circula sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y el desembarco de los pasajeros y tripulantes en Tenerife. Te aclaramos que no hay ratas en el barco y es "muy improbable" que pudieran llegar a la costa y contagiar a los canarios. En este reportaje te explicamos las teorías de la conspiración que circulan sobre este brote.