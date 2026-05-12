Aena no ha colocado este cartel sobre el hantavirus en el aeropuerto de Tenerife, es un bulo

En redes difunden la foto de cartel con medidas de prevención contra el hantavirus y aseguran que Aena lo ha colocado en el Aeropuerto de Tenerife Sur. Es un bulo. Aena niega que haya instalado ese aviso. La imagen es un montaje generado con inteligencia artificial (IA).

"#Tenerife | Aeropuerto Sur...", leemos en un mensaje de X. La publicación, del 11 de mayo, comparte la foto de un cartel que contiene el logotipo de Aena en el que se leen medidas de prevención contra el hantavirus. Entre ellas, mantener distancia de seguridad, lavarse las manos, utilizar gel desinfectante y usar obligatoriamente "mascarilla que cubra nariz y boca".

El gestor aeroportuario Aena ha desmentido que haya colocado ese cartel relacionado con el hantavirus: "Confirmamos que en el Aeropuerto de Tenerife Sur no se ha instalado ningún cartel como el que aparece en la imagen, se trata de un bulo", han advertido en su cuenta de X.