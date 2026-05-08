El hantavirus no es un efecto secundario de la vacuna contra el coronavirus, es un bulo
- Francia no ha confirmado un caso de hantavirus hasta la fecha
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Mensajes de redes dicen que el hantavirus aparece como "efecto secundario" en un documento sobre la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica Pfizer. Es un bulo. La Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas asegura a VerificaRTVE que es "imposible" que la vacuna genere un hantavirus y el propio documento no menciona que sea un efecto secundario.
"El hantavirus está mencionado en el documento de 38 páginas de Pfizer. Página 33. Es uno de los 1.233 efectos secundarios", dice un mensaje compartido más de 800 veces en X desde el 7 de mayo. "Mierda, es un posible efecto indeseable de la inyección milagro", afirma en francés otro mensaje compartido más de 1.400 veces en la misma plataforma. Las publicaciones comparten una foto de un documento que muestra la referencia en inglés "infección pulmonar por hantavirus" en una secuencia de patologías.
El documento no menciona el hantavirus como un efecto secundario
El documento que aparece en la foto de redes no menciona el hantavirus como efecto secundario de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Publicado en la web de la organización de Profesionales Médicos y de Salud Pública por la Transparencia, el documento recoge las "notificaciones de posibles eventos adversos" registrados en personas que recibieron la vacuna en febrero de 2021, pero son avisos que no han sido contrastados como efectos secundarios. En concreto, refiere la "infección pulmonar por hantavirus" en una notificación de posible evento adverso (pág.33) junto a otras patologías.
El propio documento advierte de que "la acumulación de notificaciones de eventos adversos no indica necesariamente que un evento adverso esté causado por el medicamento" (pág.6). "Puede deberse a una enfermedad subyacente o a otros factores como el historial médico previo o una medicación simultánea", señala.
Otros mensajes de redes dicen que el hantavirus aparece como "efecto secundario" en la base de datos VigiAccess de la OMS, pero también es un bulo. La propia web de la Organización Mundial de la Salud aclara que los datos que refleja son notificaciones de "potenciales efectos adversos" tras administrar un fármaco que "pueden o no estar relacionados o causados" por ese medicamento.
Pfizer confirma que la infección por hantavirus no es un efecto secundario
En VerificaRTVE hemos consultado a Pfizer y subraya que "la infección por hantavirus no figura como efecto secundario" en la ficha técnica de su vacuna contra la covid-19. "Pfizer y BioNTech monitorizan continuamente la seguridad de su vacuna contra la covid19 a través de uno de los programas más exhaustivos de desarrollo clínico y vigilancia poscomercialización a nivel mundial", añade.
La firma farmacéutica explica que el documento que aparece en redes muestra la "infección pulmonar por hantavirus" como "un evento notificado, no como una reacción adversa atribuida a la vacuna". Recuerda que ese mismo anexo también incluye eventos "claramente no relacionados" con la vacunación "como el atragantamiento", lo que "ilustra aún más que la lista refleja notificaciones de acontecimientos y no efectos causados por la vacuna".
ANENVAC ve "imposible" que la vacuna genere un hantavirus
El presidente y portavoz de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), José Antonio Forcada, asegura a VerificaRTVE que "es imposible" que una vacuna como la de Pfizer "pueda generar la aparición de un virus", ya que "no contiene virus porque está hecha con ARN mensajero". "Es absolutamente ridículo que lo produzca la vacuna contra la covid de Pfizer", dice, antes de señalar que el hantavirus aparece en la década de 1950 en Corea del Sur, en el río Hantan.
El bulo que intenta presentar el hantavirus como efecto secundario de la vacuna contra la covid-19 sigue la misma estrategia que algunas falsedades difundidas en la pandemia de 2020. Se basan en presentar como efectos secundarios confirmados lo que en realidad eran notificaciones de posibles eventos adversos no contrastados.
En VerificaRTVE hemos desmentido otros ejemplos de desinformación relacionada con el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero Hondius en plena travesía por el sur del Atlántico. Es el caso del bulo que dice que Pfizer está desarrollando una vacuna o una foto falsa de la evacuación de un paciente en el crucero