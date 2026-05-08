El hantavirus no es un efecto secundario de la vacuna contra el coronavirus, es un bulo

Mensajes de redes dicen que el hantavirus aparece como "efecto secundario" en un documento sobre la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica Pfizer. Es un bulo. La Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas asegura a VerificaRTVE que es "imposible" que la vacuna genere un hantavirus y el propio documento no menciona que sea un efecto secundario.

"El hantavirus está mencionado en el documento de 38 páginas de Pfizer. Página 33. Es uno de los 1.233 efectos secundarios", dice un mensaje compartido más de 800 veces en X desde el 7 de mayo. "Mierda, es un posible efecto indeseable de la inyección milagro", afirma en francés otro mensaje compartido más de 1.400 veces en la misma plataforma. Las publicaciones comparten una foto de un documento que muestra la referencia en inglés "infección pulmonar por hantavirus" en una secuencia de patologías.