Rafa Jódar brilla en su debut en Roma contra Nuno Borges

El español Rafael Jódar venció este viernes al portugués Nuno Borges y avanzó a los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Roma, tras un partido exigente en el que mostró un buen tenis y dejó grandes sensaciones en su estreno sobre la arcilla romana.

El "Vamos Rafa" volvió a escucharse sobre la tierra batida romana dos años después, pero no con Nadal como protagonista, sino con la nueva sensación española, el joven Jódar, que entró como cabeza de serie número 34 tras alcanzar los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid. "Y sólo tiene diecinueve años", comentó en varios momentos la grada del Foro Itálico; lo cierto es que los italianos también tienen la mirada puesta en él.

Enfrente, Jódar tenía un rival difícil, el portugués Borges, de 29 años, uno de los pocos tenistas que puede presumir de haber derrotado a Nadal en una final ATP sobre tierra batida, en el Abierto de Bastad en 2024. No se lo iba a poner fácil, y al español se le hizo cuesta arriba el primer set en varios momentos pese a ganar el primer juego en sólo minuto y medio. Fue un intercambio de puntos, resuelto en 'tie-break' a favor del madrileño.

Jódar dejó destellos de gran nivel que hicieron levantarse al público de sus asientos en varias ocasiones, incluso mostrando un temple como si fuera veterano en momentos clave, adaptando su estilo ofensivo ante un Borges muy sólido desde el fondo de la pista.

En el segundo set, Jódar se mantuvo por delante en todo momento, frente a un Borges mermado que no se rindió, pero que poco pudo hacer ante un español crecido. Certificó la victoria en una hora y cincuenta y seis minutos: 6-7 (4), 4-6.